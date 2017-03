Máy bay hiện đại nhất của Vietnam Airlines đã được sơn xong

Đội tàu A350 có gì đặc biệt? Đội tàu A350 là đội tàu được sử dụng bằng vật liệu thế hệ mới Composite, loại vật liệu có độ bên cao hơn vật liệu được sử dụng cho các loại máy bay hiện tại. Loại vật liệu này giúp tiếp kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời giảm sự chênh lệch áp suất và tăng độ ẩm trong tàu bay; - Ghế hạng C của VN có độ ngả phẳng 180 độ thành giường nằm (full-flat seat). - Có màn hình giải trí lớn hơn; - Kết nối Wifi-Internet, SMS (Tùy thuộc chính sách dịch vụ từng thời điểm) - Các tiện nghi cabin khác: + Cửa sổ lớn hơn (Larger Window) + Ngăn chứa hành lý xách tay lớn hơn (Larger Overhead Bins) + Độ ẩm không khí tại khoang khách cao hơn +Áp suất tại khoang khách thấp hơn + Hệ thống ánh sáng đèn LED (LED Lighting) +Hệ thống giải trí cao cấp, hiện đại (Full-AVOD IFE system) + Ổ cắm điện (nguồn điện 110v), cổng USB tại ghế +Đối với hạng thương gia: Trang bị quầy Bar, tai nghe chống ồn, đèn đọc sách cá nhân. - Các tiêu chuẩn dịch vụ giải trí trên máy bay (IFE - inflight entertainment): Được đầu tư cao cấp hơn nhiều so với đội bay hiện tại: + Sử dụng hệ thống IFE đời mới nhất của Panasonic và Thales với nhiều tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến như: Full-AVOD (audio video on demand), Màn hình HD, cảm ứng điện dung, ratio 16:9, màn hình kích thước lớn (15.4" hạng C, 11" hạng Yd/Y). Dung lượng server lớn, tốc độ xử lý nhanh... + Nâng cấp chương trình IFE: Tăng số lượng chương trình (63 films, 60 TV, 150 Albums, 10 games); Bổ sung phim cổ điển, phim dành cho trẻ em, nhạc cổ truyền, hòa tấu, nhạc cách mạng và nhạc cho trẻ em; Đa dạng các chương trình boarding; Thông tin điểm đến; Bản đồ SkyMap 3D; Xây dựng mới chương trình safety demo.