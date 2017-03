Máy bay Malaysia mất tích bí ẩn: Không loại trừ do khủng bố

Tại buổi họp báo tối 8-3 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak cho biết vẫn chưa tìm thấy tung tích chiếc Boeing 777-200ER, tin từ báo New Strait Times. Ông cho biết số lượng máy bay Malaysia triển khai tìm kiếm là 15 chiếc. Malaysia đang phối hợp chặt với nhiều nước, đặc biệt với Việt Nam và Trung Quốc để tăng hiệu quả tìm kiếm và cứu hộ. Phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng trên biển Đông. Singapore đã triển khai một máy bay giúp tìm kiếm. Hải quân Mỹ cũng sẽ sớm tham gia.



Thủ tướng Datuk Seri Najib Razak (đeo kiếng) và Phó Thủ tướng Tan Sri Muhyiddin Yassin đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur tối 8-3. Ảnh: NEW STRAIT TIMES Thủ tướng Datuk Seri Najib Razak đã trao đổi với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường về vụ việc. Cũng theo ông, thân nhân hành khách sẽ được hãng Malaysia Airlines sắp xếp vận chuyển miễn phí sang Bắc Kinh nếu có nhu cầu. Tân Hoa xã cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị quan chức Trung Quốc hợp tác chặt với Malaysia và các nước khác trong việc tìm kiếm, cứu hộ. Ông chỉ đạo Bộ GTVT và Cơ quan Hàng không Dân dụng Trung Quốc tăng cường kiểm tra an ninh để đảm bảo an toàn hoạt động hàng không Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Úc đã liên lạc với người thân các công dân Úc đi trên chuyến bay.