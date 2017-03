Máy bay Pakistan buộc phải hạ cánh do sự cố đột ngột

Chiếc máy bay A 310-300, mang số hiệu chuyến bay PK889, thuộc hãng hàng không quốc tế Pakistan, cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur đến Lahor (Pakistan) đã buộc phải quay trở lại nơi xuất phát do sự cố kỹ thuật.



Chiếc máy bay bị trục trặc kỹ thuật, buộc phải quay về sân bay Kuala Lumpur

Theo bản tin từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur, chuyến bay PK889 vừa đạt đến độ cao hành trình 340 thì tổ bay nhận được lệnh phải quay lại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Chiếc A 310-300 đã hạ cánh an toàn sau khi bay được 65 phút. Theo đài truyền hình Pakistan, một trong hai động cơ của máy bay gặp sự cố, có thể gây cháy. May mắn là cho đến khi hạ cánh, chiếc máy bay vẫn được an toàn.

