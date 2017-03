Máy bay tăng chỗ, vé xe tăng giá

Hành khách được hướng dẫn mua vé tàu tết tại ga Sài Gòn - Ảnh: Trần Duy



VNA tăng chỗ

Xe tết bán vé trước

Dự kiến mức phụ thu giá vé tại BXMĐ



* Các tuyến có điểm đến từ Ninh Thuận ra phía Bắc: Phụ thu 40% từ ngày 22 - 23 tháng chạp; 60% từ ngày 24 - 30 tháng chạp; 20% từ mùng 1 - mùng 3 tết.



* Các tuyến có điểm đến thuộc các tỉnh: Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng: Phụ thu 60% từ ngày 24 - 30 tháng Chạp; 20% từ mùng 1 -

mùng 3 tết.



* Các tuyến có điểm đến thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Phụ thu 40% từ ngày 26 tháng chạp đến mùng 6 tết.



* Các tuyến có điểm đến thuộc tỉnh Đồng Nai: Phụ thu 40% từ ngày 26 tháng chạp đến mùng 3 tết.



* Các tuyến có điểm đến thuộc các tỉnh miền Tây Nam Bộ: Phụ thu 40% từ ngày 27 tháng chạp đến hết mùng 2 tết.



Không đúng tên, không được lên tàu Ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng ga Sài Gòn đã cho biết như trên. Các năm trước, nhà ga còn cho phép những trường hợp khách đi tàu không đúng tên và đúng số CMND ghi trên vé được đổi tên (phải trả vé, mất 30% tiền vé, sau đó mua lại vé đã trả để ghi đúng tên và số CMND của người đi tàu), cách làm này không ngăn được tình trạng vé chợ đen. Do vậy, năm nay nhà ga không cho những khách không đúng tên và số CMND trên vé lên tàu và cũng không giải quyết cho đổi tên, trừ trường hợp khách đổi tên là người thân trong cùng một gia đình hoặc người cùng một cơ quan.



Từ ngày 6.12, ga Sài Gòn đã bán vé trực tiếp tại nhà ga vé tàu tết của những đoàn tàu tăng cường, đoàn tàu nối thêm toa và vé ghế phụ. Số lượng vé không nhiều, chủ yếu là các đoàn tàu tăng cường vào các ngày mùng 1, 2, 3 tết và những chỗ chưa bán của tàu SE4 từ ngày 25 - 28 tháng chạp, phần nhiều là vé đi Hà Nội, vé đi các ga lẻ rất ít.



Đối với vé ghế phụ, ông Thành cho biết, đã dành khoảng 10.000 vé, trong đó 50% trong số này đã được bán, 50% còn lại sẽ để bán cho khách đi ngay trong ngày. Do vậy, những khách có nhu cầu mua vé ghế phụ, phải chờ đến ngày đi tàu ra ga mua vé và đi ngay. Số lượng vé ghế phụ trên mỗi toa tàu chỉ từ 7-12 vé và chỉ được bán trên những tuyến đường dài.

Cụ thể, tàu Thống Nhất chỉ bán điểm đến là các ga từ Vinh - Hà Nội; trên tàu SH chỉ bán vé đi Đà Nẵng và Huế; các tàu địa phương khác cũng chỉ bán vé ghế phụ của ga cuối cùng như Quảng Ngãi, Tam Kỳ. Riêng tàu Sài Gòn - Nha Trang không bán vé ghế phụ. Giá vé ghế phụ bằng 80% giá vé ghế cứng hoặc mềm tương ứng. Ga Sài Gòn chiều 10.12 cho biết vào ngày 12.12 tới, tại nhà ga và các đại lý bán vé điện toán sẽ bán vé các đoàn tàu chạy tăng cường và bán vé các toa nối thêm chạy trong các ngày Tết 2011.

Hành khách có nhu cầu mua vé, liên hệ đến các ga, các đại lý để mua hoặc gọi số 08.38436.528 để được mang vé đến nhà không thu phí. Các tàu Thống Nhất chạy thêm gồm: tàu TN8 chạy tại ga Sài Gòn lúc 21 giờ các ngày 20-21.1.2011 (nhằm ngày 17-18 tháng chạp âm lịch); tàu TN10 chạy ga Sài Gòn lúc 22 giờ 10 các ngày 21-22.1 và ngày 4.2.2011 (nhằm ngày 18-19 tháng chạp và mùng 2 tháng giêng âm lịch); tàu TN20 chạy ga Sài Gòn lúc 13 giờ 25 ngày 22.1.2011 (nhằm ngày 19 tháng chạp âm lịch). Ngoài các đoàn tàu chạy cố định như hiện nay, sẽ có các đoàn tàu địa phương chạy thêm từ ngày 3-6.2.2011, cụ thể sẽ có 2 đôi tàu D4/D3 (Sài Gòn - Đà Nẵng) các ngày 3-4.2.2011, chạy tại Sài Gòn lúc 21 giờ; 2 đôi tàu D6/D5 (Sài Gòn - Đà Nẵng) vào các ngày 5-6.2.2011, chạy tại Sài Gòn lúc 13 giờ 10; 1 đôi tàu SK4/SK3 (Sài Gòn - Tam Kỳ) vào ngày 5.2.2011, chạy tại Sài Gòn lúc 22 giờ 10 và 1 đôi tàu SN8/SN7 (Sài Gòn - Nha Trang) vào ngày 5.2.2011, chạy tại Sài Gòn lúc 14 giờ 45.

Đà Nẵng: Nhiều hình thức bán vé linh hoạt Khác với TP.HCM chỉ căng thẳng vé tàu, xe dịp trước tết, Đà Nẵng luôn có tình trạng quá tải về phương tiện tàu, xe cả dịp trước và sau tết. Theo ông Đỗ Thái Lâm, Phó trưởng ga Đà Nẵng, để phục vụ hành khách ra Bắc trước tết và vào Nam sau Tết Nguyên đán, ga Đà Nẵng đã áp dụng nhiều hình thức bán vé như bán vé tàu qua điện thoại (0511.3752233 - 2.752333, giao vé miễn phí trong bán kính 7 km), mở đại lý vé tại 58 Bà Triệu, TP Hội An (Quảng Nam) và 15 Yết Kiêu, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) để cung ứng vé đến mọi khách hàng có nhu cầu.

Vào những ngày cao điểm, sẽ thường xuyên có nhân viên bán vé túc trực 24/24 tại ga để phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại bằng tàu lửa.



Đối với lượng khách ra Bắc thì thời gian cao điểm hành khách thường chọn đi là từ trước tết 10 ngày đến ngày 30 tết. Lượng vé bán ra cho thời gian cao điểm này trong khoảng 6.000 vé. Bên cạnh đó, sẽ có tàu SE20 được tăng cường chạy tuyến Đà Nẵng - Hà Nội trong 2 ngày 28 và 29.12 âm lịch xuất phát tại ga Đà Nẵng vào lúc 19 giờ 50, với số lượng vé khoảng 770. Ngoài ra sẽ tăng cường tàu E20, phục vụ cho hành khách xuống ga dọc đường (Vinh, Thanh Hóa...) với lượng khách cũng khoảng 700.

Riêng tàu vào Nam, thời gian cao điểm sẽ từ mùng 4 đến 12 tháng giêng. Số lượng vé tàu trong những ngày này ga Đà Nẵng bán ra khoảng 5.200 vé. Diệu Hiền

Theo Mai Vọng (TNO)



Ngày 10.12, VNA công bố kế hoạch chi tiết trong giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán từ ngày 18.1 - 20.2.2011 (từ 15 tháng chạp - 18 tháng giêng âm lịch). Theo đó, VNA sẽ tăng thêm 583 chuyến bay trên 10 đường bay có nhu cầu lớn, với lượng ghế cung ứng thêm khoảng trên 100.000 chỗ.Cụ thể, trên đường bay TP.HCM - Hà Nội sẽ tăng 307 chuyến, cung ứng thêm khoảng 63.000 ghế, tăng 41% so với thường lệ và 8% so với cùng kỳ cao điểm Tết Canh Dần; trên đường bay TP.HCM - Đà Nẵng tăng 129 chuyến bay, cung ứng thêm 26.820 ghế, tăng 35% so với thường lệ và 24% so với cùng kỳ.Do hiện tượng quá tải tại các cảng hàng không trong giờ cao điểm, VNA sẽ triển khai các chuyến bay đêm trong giai đoạn cao điểm tết. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 24-29 tháng chạp và từ mùng 3-13 tháng giêng, VNA sẽ thực hiện kế hoạch khai thác 24/24 giờ trên đường bay trục.Theo kế hoạch, hãng sẽ mở bán khoảng 50% số chỗ tăng thêm trong đợt 1 (ngày 10.12), 20% trong đợt 2 (khoảng ngày 20.12), 20% trong đợt 3 (ngày 3.1.2011) và toàn bộ số ghế còn lại trong đợt 4 (ngày 17.1.2011). Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, VNA khuyến nghị hành khách nên đặt chỗ và mua vé tại các phòng vé và đại lý chính thức của hãng (danh sách các đại lý chính thức được đăng tải trên website của VNA: www.vietnamairlines.com). Trong dịp cao điểm tết, VNA và các đại lý chính thức không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài giá vé đã công bố và các khoản thuế, lệ phí theo quy định của nhà nước (thuế VAT, thuế sân bay).Dự báo lượng khách đi xe tết năm nay qua Bến xe Miền Đông (BXMĐ) tăng khoảng 6-8%, Bến xe Miền Tây (BXMT) có thể tăng từ 5-10% so với cùng kỳ năm trước. Trong những ngày cao điểm, dự báo lượng khách có thể từ 50 - 56 nghìn lượt/ngày (BXMĐ) và khoảng 53 - 55 nghìn lượt/ngày (BXMT).Đối với BXMĐ, vào các ngày 19, 20 và ngày 23 tháng chạp (là ngày giao điểm phụ thu giá vé tết), khả năng sẽ xảy ra tình trạng ứ đọng khách cục bộ, do các xe trên tuyến có hiện tượng tránh không hoạt động vào ngày này, chạy vào ngày hôm sau để có mức phụ thu với giá vé cao hơn, đồng thời tâm lý khách muốn đi trước ngày phụ thu giá vé.Để đáp ứng nhu cầu, BXMĐ cho biết đã đề nghị Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM cho tăng cường mỗi ngày 20 xe buýt, được phụ thu 30% giá vé trong ngày 20 tháng chạp cho xe tăng cường trái tuyến, xe hợp đồng và xe buýt tăng cường vì các xe này không được xếp khách chiều vào (chạy rỗng 1 chiều). BXMT thì đề nghị TCT cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn và Sở GTVT hỗ trợ bến xe tăng cường thêm 30 xe buýt loại 40 ghế để kịp thời giải tỏa khách trên các tuyến có khả năng ứ đọng khách trong 2 ngày cao điểm 27 và 28 tháng chạp.BXMĐ có kế hoạch bán trước vé xe tết từ ngày 4.1.2011 (ngày 1 tháng chạp) cho những khách đi xe từ ngày 24 - 28 tháng chạp. Thời gian bán vé trong ngày từ 7 giờ 30 đến 17 giờ. Còn tại BXMT, từ ngày 25 - 26 tháng chạp sẽ mở cửa bán vé từ 3 giờ 30 sáng đến 22 giờ đêm và từ ngày 27 - 30 tháng chạp bán vé liên tục 24/24 giờ. BXMT cũng có phương án bán vé trước cho khách từ ngày 10 tháng chạp (13.1.2011), kể cả khách đi lẻ và đi tập thể ngay tại phòng vé của bến xe. Thời gian bán vé từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 mỗi ngày, cho hành khách mua vé xe đi vào các ngày từ 21 - 29 tháng chạp.Ngoài ra, BXMT còn có loại hình bán vé đưa xe đến rước khách tận nơi theo yêu cầu của hành khách mua vé tập thể có số lượng từ 25 người trở lên trong cùng một tuyến đường. Giá vé xe tết tại BXMT phụ thu không quá 40%.