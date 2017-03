MB: Hành trình 20 năm tiến về phía Nam

. Với gần 600.000 khách hàng, và 80 điểm giao dịch, MB khu vực phía Nam đã và đang từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu, được khách ghi nhận là ngân hàng uy tín, chất lượng. . Ngày 16-7-1996, MB tổ chức kỷ niệm 20 năm thành tại khu vực phía Nam. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của ngân hàng, cũng như sự cam kết về thực hiện đầu tư bền vững và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. . Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, MB được đánh giá là một định chế tài chính vững vàng, tin cậy, năng động, phát triển sáng tạo, bền vững, có uy tín cao, MB luôn được NHNN Việt Nam xếp hạng A qua các năm – tiêu chuẩn cao nhất do NHNN Việt Nam ban hành; được Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 2014), Huân chương Lao động Hạng Ba cho cá nhân Tổng Giám đốc Lê Công (năm 2014); giải thưởng cao nhất dành cho doanh nghiệp trong hệ thống giải thưởng chất lượng châu Á – Thái Bình Dương. Đặc biệt năm 2015, nhờ những thành tích đặc biệt xuất sắc trong giai đoạn 2005-2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, MB đã được vinh dự phong tặng danh hiệu anh hùng lao động. Mới đây, Thiếu tướng-TS Lê Công, Tổng Giám đốc MB, được nhận giải thưởng “The CEO Leadership Achievement Award” (giải thưởng thành tựu lãnh đạo) và MB được tôn vinh là “Best Managed Bank in Vietnam Award” (ngân hàng được quản trị tốt nhất Việt Nam) do Asian Banker trao tặng.