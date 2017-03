Mê cá độ, sinh viên kinh tế vào trại giam

Ngày 25/1, Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa khởi tố Trần Tấn Đức (22 tuổi), sinh viên Đại học Kinh tế Huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cơ quan công an, Đức mê cá độ bóng đá từ nhiều năm nay. Không dừng lại ở bắt kèo trực tiếp tại các điểm ghi tỉ số, vài tháng trở lại đây, Đức lừa xin tiền gia đình và vay bạn bè, mở tài khoản trị giá 300 USD để cá độ qua mạng Internet. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, Đức đã bị thua sạch tiền và nợ như chúa chổm.



Với hy vọng gỡ lại tiền đã mất, ngày 7/1, Đức mượn xe máy của chị gái rồi đưa đến tiệm cầm cố lấy 10 triệu đồng để cá độ nhưng lại thua sạch. Để có tiền tiếp tục đỏ đen, tối 8/1, Đức lừa mượn xe Airblade của bạn là Hoàng Xuân Minh Nhật để đi ăn tối rồi đem cầm đồ lấy 17,5 triệu đồng.



Chờ "dài cổ" không thấy bạn trả xe, Nhật tìm gặp thì Đức trả lời vòng vo nên đã báo sự việc với cơ quan công an.





Theo Trần An (VNE)