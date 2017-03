Mẹ cháu bé xin giảm tội kẻ bắt cóc

Ngày 14-1, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen, biểu dương Công an quận 7: “Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM nói chung và Công an quận 7 nói riêng trong việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ tết Giáp Ngọ 2014”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng nhiệt liệt biểu dương thành tích và quyết định thưởng cho Công an quận 7 10 triệu đồng. Cùng ngày, UBND quận 7, Sở Y tế TP.HCM đã trao bằng khen, thưởng nóng cho Công an quận 7 (ảnh) và họa sĩ Phan Vũ Linh - người đã phác họa chân dung nghi can bắt cóc giúp khám phá nhanh vụ án.