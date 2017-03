Mẹ lập băng trộm, rủ con cháu làm thành viên

Thấy lợi nhuận gấp hàng trăm lần làm nông nghiệp, nên vừa thành công vụ đầu tiên, các đối tượng đã lên kế hoạch cho những vụ tiếp theo và bị bắt. Vụ cả nhà đi ăn trộm này đang gây xôn xao dư luận Nghệ An.



Từ một vụ trộm táo tợn



Ngày 9/10/2010, chị Đậu Thị T (41 tuổi, trú phường Hưng Dũng, Tp Vinh, Nghệ An) dựng xe máy trước một cửa hàng hoa để vào mua hàng. Khi đã chọn được một bó hoa ưng ý, chị Thủy ra mở cốp xe lấy tiền thanh toán thì phát hiện túi xách chị để trong cốp xe đã không cánh mà bay. Toàn bộ tài sản gồm: 1 sổ tiết kiệm trị giá 1,2 tỷ đồng, 140 triệu tiền mặt, toàn bộ các giấy tờ tùy thân đều nằm trong túi xách đã bị kẻ gian lấy mất.



Chị T mếu máo đến trụ sở Công an Tp Vinh trình báo vụ việc. Tại cơ quan công an, sau khi đã lấy lại bình tĩnh, nạn nhân kể lại: Lúc vừa vào mua hoa, chị mang máng nhớ ra là có thêm hai người khách một nam, một nữ đi trên chiếc xe máy cũng ghé vào mua hoa. Chỉ đứng xem qua loa vài phút, hai người này đã vội vã lên xe đi. Do quá tập trung vào việc mua hoa, nên chị cũng không để ý đến 2 khách hàng lạ nói trên. Từ lời khai của nạn nhân cũng như chủ cửa hàng bán hoa, công an nhận định, rất có thể hai người khách lạ đó đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị T. Hơn nửa năm truy tìm hung thủ nhưng không có tung tích, vụ việc nói trên tưởng đã đi vào ngõ cụt, thì bất ngờ từ một vụ trộm tương tự diễn ra ngày 5/5/2011, những kẻ trộm cắp đã bị lộ diện.









Các đối tượng tham gia vụ trộm.

Theo đó, ngày 5/5/2011, công an TP Vinh nhận được tin báo của Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ (PC65) công an tỉnh vừa tóm được 4 đối tượng có hành vi móc cốp xe máy lấy trộm tài sản. Tổ công tác của Cảnh sát cơ động phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe mô tô BKS 47R5 - 4303 và 37U1-2889 dừng ở kiốt bán thuốc tây ở chợ Hưng Dũng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi quan sát xung quanh, hai người phụ nữ ngồi sau xe nhanh chóng đi đến chiếc xe máy của khách đến mua thuốc để trước cửa hàng. Một người dùng tay nâng yên xe, người còn lại thò tay vào lấy trộm tài sản dưới yên xe giao cho hai người khác đứng phía ngoài. Xác định đây là bọn trộm, tổ công tác bất ngờ áp sát yêu cầu được kiểm tra giấy tờ tùy thân của người nói trên.



Quá trình kiểm tra, phát hiện trong người một phụ nữ có hơn 10 triệu đồng và 3 chiếc điện thoại di động. Có những biểu hiện nghi vấn cùng việc không chứng minh được số tài sản đang giữ trong người, cả 4 nghi phạm được đưa về cơ quan điều tra để làm rõ.



Lật tẩy gia đình siêu trộm



Khi có mặt tại cơ quan điều tra, các đối tượng tỏ ra run rẩy, không giống những tên trộm chuyên nghiệp, từ đây cơ quan điều tra cũng phát hiện ra những chuyện có một không hai về mối quan hệ của các đối tượng cũng như động cơ trộm cắp của chúng. Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Đức (SN 1980, trú xóm 6, xã Diễn Hạnh); Ngô Sỹ Sơn (SN 1993, trú thôn 4, xã Diễn Kỷ); Nguyễn Thị Thanh (SN1973, trú thôn 4 xã, Diễn Kỷ) và Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1991, trú Diễn Ngọc, Diễn Châu). Chúng khai nhận đang cùng nhau thực hiện việc vụ trộm tài sản ở phường Hưng Dũng. Do tính chất phức tạp của vụ việc, nên sau đó hồ sơ đã được được PC65 chuyển cho công an Tp Vinh điều tra làm rõ.



Trong quá trình đấu tranh lấy lời khai, các đối tượng khai nhận, trước đó chúng đã thực hiện 2 vụ trộm khác trong ngày 5/5, thu về được trên 10 triệu đồng và một chiếc điện thoại đắt tiền. Chúng khai rằng, chiêu thức trộm cắp của chúng là giả vờ làm khách hàng đến các cửa hàng, rồi chọn những chiếc xe đắt tiền làm mục tiêu, sau đó cạy cốp xe lấy đi những tài sản trong đó. Bất ngờ hơn, các đối tượng khai rằng, chúng chính là thủ phạm của vụ trộm táo tợn diễn ra ngày 9/10/2010 tại phường Hồng Sơn lấy đi của chị T 1 sổ tiết kiệm 1,2 tỷ đồng và 140 triệu tiền mặt.



Nhưng điều ngạc nhiên nhất cho cơ quan điều tra là khi tìm hiểu lý lịch các đối tượng đã phát hiện chúng là người trong một gia đình. Đối tượng Thanh chính là mẹ đẻ của Sơn, còn Hương là con dâu của Thanh. Ngoài ra, Trần Văn Đức là con bác bên chồng, sống trong một nhà với Thanh. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai rằng: "Tranh thủ lúc ở quê không có việc gì làm, y đã rủ con đẻ, con dâu cùng cháu đi xe máy vào Vinh ăn trộm. Làm được một vụ thành công, mang về tài sản kếch xù, nên cả bọn hào hừng và xem đó như là một công việc kiếm tiền chính".

Khi vụ việc bị phanh phui, dư luận choáng váng, còn gia đình 4 người của Thanh đau đớn vì phải "đoàn tụ" trong Trại tạm giam. Vụ việc đang được công an điều tra mở rộng.