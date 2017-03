Mẹ nhà báo Hoàng Hùng làm đơn xin giám đốc thẩm

Trong đơn gửi Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội xin giám đốc thẩm, bà Nga cho biết đã 2 năm qua, kể từ ngày nhà báo Lê Hoàng Hùng bị sát hại tại nhà riêng, bà luôn mong mỏi các cơ quan tố tụng tìm ra thủ phạm đích thực đứng đằng sau Trần Thúy Liễu.

Thế nhưng, qua 2 cấp xét xử ở TAND tỉnh Long An và Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đều kết luận vụ án chỉ do một mình Trần Thúy Liễu làm, không có đồng phạm. Dù vụ án đã được giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật nhưng trong thâm tâm, bà vẫn băn khoăn vì nhiều điểm còn chưa được làm sáng tỏ, vụ án chưa được giải quyết một cách công bằng.

Bà Nguyễn Thị Kim Nga bên bàn thờ cố nhà báo Hoàng Hùng. Ảnh: QUỐC THẮNG

Theo đó, khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Long An lấy lời khai của Hoàng Hùng trên giường bệnh, lời khai này sau đó không được đưa vào hồ sơ vụ án. Đến khi TAND tỉnh Long An yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ nội dung bản sinh cung thì mới được đưa vào hồ sơ nhưng lại cho rằng không liên quan đến vụ án.

Điều đáng nói là lời khai của Hoàng Hùng với nội dung bản sinh cung do VKSND tỉnh Long An công bố có nhiều chỗ không giống nhau. Việc các cơ quan tố tụng bỏ ngoài hồ sơ lời sinh cung của Hoàng Hùng khai trước khi chết không những tạo nên mối ngờ vực lớn về hướng điều tra mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng quy định của pháp luật.

Việc thu thập chứng cứ là nội dung các cuộc điện thoại, tin nhắn của bà Liễu gọi cho nhiều người trước, trong và sau khi Hoàng Hùng bị đốt không phù hợp với quy định pháp luật. Hơn 1 năm sau khi dư luận đặt nhiều nghi vấn, Công an tỉnh Long An mới đi thu thập chứng cứ. Việc thu thập này lại tiến hành khi chưa được sự đồng ý của TAND tỉnh Long An vì lúc đó hồ sơ vụ án đang do tòa án giữ.

Có một điều lạ là giữa ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên cán bộ Chi cục QLTT tỉnh Long An) và bà Liễu trong vòng 1 tháng liên hệ với nhau gần cả ngàn lần nhưng không được các cấp tòa án xem xét và đều kết luận ông Tâm không liên quan gì đến vụ án...

Trong quá trình giải quyết vụ án, luật sư bảo vệ cho Hoàng Hùng đã nhiều lần kiến nghị thực nghiệm điều tra hiện trường phải chính xác, tôn trọng sự thật khách quan. Những kiến nghị của luật sư đã không được các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm, phúc thẩm quan tâm đúng mức.

Đó là việc cho bà Liễu diễn lại việc ném xăng đốt nạn nhân; hiện trường ghi nhận có 2 điểm cháy nhưng các cơ quan tố tụng chỉ chấp nhận một mồi lửa là không khách quan, cách giải thích về cơ chế hình thành 2 điểm cháy chưa thuyết phục...

Trong các phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho Hoàng Hùng có văn bản gửi tòa xin triệu tập đại diện người giám định để giải thích về việc này nhưng đều bị bác bỏ.

Đặc biệt, theo các cấp tòa, nguyên nhân phóng hỏa đốt Hoàng Hùng xuất phát từ việc bà Liễu có quan hệ tình cảm với ông Tâm, Hoàng Hùng thường hay ghen tuông, cự cãi và đánh Liễu.

Trước khi xảy ra vụ án khoảng 10 ngày, giữa Hùng và Liễu phát sinh mâu thuẫn gay gắt, Hùng đánh Liễu nhiều lần, từ đó Liễu nảy sinh ý định dùng xăng đốt để cảnh cáo. Thế nhưng, ngay trước khi ra tay 4 giờ, bà Liễu còn chăm sóc, quan tâm đến miếng ăn, giấc ngủ của chồng, thậm chí còn kêu vào ngủ chung. Như vậy, nguyên nhân, động cơ giết người không rõ ràng và thuyết phục.

