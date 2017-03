Mẹ ruột đòi con từ bà ngoại

Mẹ của cháu bé cho rằng bà ngoại đã chiếm giữ cháu suốt ba năm qua vì muốn đòi tiền chuộc !

Chị N. cho biết sau khi kết hôn, vợ chồng chị sinh sống ở quê hương chồng tại Đài Loan. Năm 2005, chị N. về nước sinh con và sống chung với mẹ đẻ là bà PQL.

Tố giác ra công an

Do con còn nhỏ, công việc của chị tại Đài Loan cũng chưa ổn định nên chị gửi cháu cho mẹ chị chăm sóc. Sau đó, chị thường xuyên về thăm con và hằng tháng đều gửi tiền cho mẹ chăm sóc cháu.

Năm 2008, chị về Việt Nam và đề nghị được đón con về sống với mình. Tuy nhiên, mẹ chị không đồng ý và đuổi chị ra khỏi nhà. Chị nhiều lần yêu cầu mẹ giao trả lại con nhưng không được.

Chị N. cho hay chị thực sự không hiểu vì sao mẹ lại có ý định chiếm giữ con chị. Mẹ chị giữ cháu nhưng lại không trực tiếp chăm sóc cháu, không cho cháu đi học, không cho cháu gặp cha mẹ đẻ. Gần một năm nay mẹ cũng không cho chị gặp con. Hiện chị không biết cháu bé đang ở đâu và sống chết thế nào.

Theo chị N., ba năm qua chị đã gửi đơn kêu cứu nhiều nơi nhưng không được giải quyết. Bởi các cơ quan chức năng cho rằng bà L. là mẹ ruột của chị, là bà ngoại của cháu bé nên tính mạng, sức khỏe của bé sẽ được đảm bảo. Đây chỉ là sự việc gia đình nên thẩm quyền giải quyết phải là tòa dân sự.

Tòa giải quyết

Chị N. cho biết thêm trong năm 2011, chị N. quyết đưa con sang Đài Loan chung sống cùng mình thì mẹ chị không cho và hăm tạt acid chị. Nhiều lần đến nhà tìm con thì mẹ cấm gặp và yêu cầu chị đưa 50.000 USD chuộc cháu. Vì thế chị làm đơn gửi đến Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM tố giác việc mẹ ruột có dấu hiệu chiếm giữ đứa con trai sinh năm 2005 của chị trái pháp luật, vì động cơ đê hèn (hăm dọa tạt acid, đòi tiền chuộc).

Vào cuộc, Công an TP.HCM đã nhiều lần gửi giấy mời cũng như kết hợp công an địa phương mời bà L. lên làm rõ nội dung tố giác của chị N. nhưng bà không đến. Vì thế, lãnh đạo đã có ý chuyển hồ sơ sang bộ phận điều tra để làm rõ. Tuy nhiên, mới đây phía công an thông báo trả lại đơn tố giác của chị N. Theo cơ quan này, bà L. là mẹ ruột của chị N., chị N. giao con cho mẹ nuôi từ nhỏ nên không có dấu hiệu chiếm đoạt. Nếu thấy cần thiết, chị N. khởi kiện ra tòa dân sự giải quyết sự việc...

Khởi kiện dân sự là chính xác Qua vụ án này, tôi chưa thấy có dấu hiệu hình sự. Việc trả lại đơn của cơ quan công an và đề nghị chị N. khởi kiện ra tòa dân sự là chính xác. Con của chị do chính chị xác nhận là giao con cho mẹ ruột nuôi từ nhỏ nên chị N. có thể nộp đơn khởi kiện tại TAND quận nơi mẹ chị đang cư trú. Tuy nhiên, nếu xác định đây là vụ án dân sự thì cũng nảy sinh nhiều khó khăn trong việc giải quyết án. Bởi trên chỉ là lời nói một phía từ chị N., còn nếu sau khi nhận con từ chị N., bà L. đã làm thủ tục nhận con nuôi đối với cháu nhỏ trên thì vụ án sẽ trở nên rắc rối... Phó chánh án TAND một quận tại TP.HCM

HOÀNG YẾN