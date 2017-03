Mẹo vặt để tiết kiệm năng lượng

Lâu nay chúng ta vẫn đề cập đến việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Thế nhưng một số gia đình vẫn chưa chú ý hoặc bỏ qua những vấn đề này. Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp bạn mua sắm, sử dụng một số thiết bị điện sao cho tiết kiệm điện. Cùng với đó là thông tin hấp dẫn về giải pháp kinh doanh xanh cho doanh nghiệp.

Công suất phù hợp với nhu cầu

Trước tiên, đối với máy điều hòa nhiệt độ, bạn hãy chú ý là máy có bốn động cơ chính là quạt đối lưu trong phòng, động cơ đảo hướng gió đặt ở giàn lạnh, quạt làm mát, động cơ nén đặt ở giàn nóng. Đây là phần tiêu thụ điện năng nhiều nhất, bằng khoảng 95% tổng công suất của máy điều hòa. Hiện nay các loại máy thông dụng đều có rơle tự động ngắt hoạt động của giàn nóng đặt ngoài trời khi phòng đã đạt độ lạnh yêu cầu. Bạn hãy chú ý, máy điều hòa có hai loại nhưng hiện nay người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các sản phẩm sử dụng công nghệ biến tần (inverter).

Thay thế bóng đèn cũ, sử dụng đèn tiết kiệm điện là giải pháp hay mà bạn có thể áp dụng.

Về cơ chế, inverter làm cho động cơ nén hoạt động với công suất tăng dần. Đến khi nhiệt độ trong phòng đạt mức yêu cầu thì công suất máy sẽ được điều khiển giảm dần, chỉ vận hành ở một mức độ vừa phải để làm mát. Chúng sẽ bù cho lượng nhiệt từ bên ngoài truyền qua tường, cửa; nhiệt sinh ra trong phòng như các thiết bị điện, nhiệt lượng từ người… Công suất sẽ tăng hoặc giảm tùy vào sự chênh lệch giữa nhiệt độ phòng và nhiệt độ thiết lập cho máy điều hòa. Nhờ vào phương pháp điều khiển này nên máy điều hòa inverter có thể giúp gia đình bạn tiết kiệm điện năng 30%-50% so với máy thông thường. Để sử dụng máy điều hòa tiết kiệm, bạn hãy chú ý để nhiệt độ 24-26°C vào ban ngày và 26-28°C vào ban đêm. Đồng thời, chúng ta nên hạn chế số lần mở cửa ra vào, có thể lắp thêm bộ lò xo để cửa đóng tự động; tắt máy điều hòa khi không sử dụng; làm vệ sinh máy định kỳ sáu tháng/lần… Khi có ý định mua máy, bạn hãy nhớ sử dụng loại máy có công suất tương thích với phòng.

Mẹo nhỏ mà hữu ích

Đối với máy tắm nước nóng, trước tiên bạn hãy chú ý đến lựa chọn dung tích của bình cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bởi vì nó liên quan trực tiếp đến khả năng tiêu hao điện, bình càng có dung tích lớn thì càng tiêu hao nhiều điện năng. Với thiết bị này, chúng ta không nên mở suốt ngày đêm mà chỉ sử dụng khi cần. Đặc biệt, công tác bảo trì cần được thực hiện thường xuyên để khắc phục những chỗ rò rỉ, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt, hiện nay nhiều gia đình có xu hướng sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời. Quy tắc hoạt động của máy này được áp dụng theo nguyên lý đối lưu cưỡng bức. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm collector, dưới tác dụng của bức xạ nhiệt, nước sẽ nóng dần và trở nên nhẹ hơn. Nước nóng di chuyển lên phía trên bồn, nước lạnh từ bồn có khối lượng riêng nặng hơn sẽ di chuyển xuống bù vào chỗ trống tạo nên một vòng khép kín. Được biết giải pháp này đang được sử dụng tại các khách sạn lớn và với hiệu quả giúp tiết kiệm hơn 70% chi phí sử dụng điện trong kinh doanh. Ngoài ra, bạn hãy chú ý đến nhiều mẹo nhỏ khác trong việc sử dụng những thiết bị gia đình. Chẳng hạn, tắt quạt máy khi không sử dụng, đừng để tivi ở chế độ chờ, không nên mở cửa tủ lạnh quá lâu, không ủi quần áo khi còn ướt, tận dụng ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng cho căn phòng, giặt quần áo đúng với tải trọng của máy… Như thế, chỉ cần hạn chế, tránh lãng phí là bạn đã có thể tiết kiệm được một khoản ngân sách không nhỏ cho gia đình.

Cũng nằm trong giải pháp về tiết kiệm năng lượng, một thông tin thú vị khác là việc công bố khởi động các hoạt động bên lề của sự kiện Green-Biz 2013 - Giải pháp kinh doanh xanh cho doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình do Schneider Electric phối hợp cùng Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) thực hiện. Tại buổi giới thiệu, ông Đỗ Mạnh Dũng đến từ Schneider Electric Việt Nam đã chia sẻ các giải pháp quản lý năng lượng, mô hình năng lượng xanh cho các cơ sở kinh doanh. Chẳng hạn như các hệ thống năng lượng mặt trời cho nhà máy XP Power, Bình Dương; Big C Dĩ An, Bình Dương… Đặc biệt, Green-Biz 2013 là bước khởi động cho sự kiện lớn trong năm với tên gọi Xperience Efficiency. Sự kiện sẽ bao gồm những chương trình tư vấn những giải pháp toàn diện, tối ưu về năng lượng, mô hình triển khai đúng đắn, phù hợp cho khối doanh nghiệp chính phủ, doanh nghiệp tư nhân, cá thể. Từ những kiến thức thu nhặt được, chúng ta có thể tìm ra lời giải vượt qua bài toán khó về quản lý điện, quản lý năng lượng. Việc này góp phần quan trọng trong hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như trong sinh hoạt của người dân.

NGỌC CHÂU tổng hợp