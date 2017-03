Metro TP.HCM vướng ống cấp nước ‘khủng’

Theo đó, một trụ đỡ nhịp liên tục (phía quận Thủ Đức) của chiếc cầu cạn đang được thi công ở có khoảng cách quá gần với đường ống cấp nước D2000 (2 m) của TP.HCM. Đây là tuyến đường ống cấp nước quan trọng song việc điều chỉnh vị trí trụ cầu lệch ra khỏi hành lang an toàn của đường ống cấp nước là không ổn vì kết cấu trụ sẽ gây xấu cho cảnh quan xung quanh. MAUR đề xuất cho phép nhà thầu nghiên cứu kết cấu trụ cầu sao cho hợp lý với khoảng “phạm” cục bộ vào hành lang an toàn đường ống cấp nước D200 ít nhất và có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đường ống trong khi xây dựng, tránh gây ảnh hưởng đến việc cung cấp nước liên tục cho người dân.

M.PHONG