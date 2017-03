Miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng sớm

Tuy nhiên từ hôm nay các tỉnh thành Bắc Bộ và bắc Trung Bộ nhiệt độ sẽ tăng lên nhanh, đợt rét đậm rét hại hoàn toàn chấm dứt. Không khí lạnh suy yếu nhanh khiến cho gió đông bắc chuyển dần sang gió đông và đông nam làm tăng lượng ẩm từ biển vào đất liền, gây sương mù vào sáng sớm, một số nơi vùng đồng bằng và ven biển sẽ xuất hiện cả mưa nhỏ.

Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm là 12 – 15 độ C, trời rét. Đến trưa sương tan dần, trời hửng nắng ấm và nhiệt độ thủ đô Hà Nội và toàn Bắc Bộ là 18 – 21 độ C, riêng Điện Biên – Lai Châu nhiệt độ còn lên tới 26 độ C, trời ấm áp.

Với khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trời cũng ấm hơn, mưa giảm dần nhưng vẫn xuất hiện rải rác trong ngày và nhiệt độ cao nhất cũng tăng nhẹ lên mức phổ biến 20 – 23 độ C cho khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và 24 – 27 độ C cho khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Trị. Về đêm, mưa vẫn sẽ xuất hiện ở một vài nơi và nhiệt độ ban đêm dao động trong khoảng 12 – 15 độ C, tăng khoảng 1 độ C so với đêm hôm qua.

Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ban ngày trời nắng ráo với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 27 – 30 độ C, đây là mức nhiệt rất lý tưởng, không quá nóng và không lạnh, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân.

Các tỉnh thành Nam Bộ ngày hôm nay trời hửng nắng sớm với cường độ nắng mạnh và nhiệt độ tăng nhanh, giữa trưa nền nhiệt tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và toàn Nam Bộ là 32 – 34 độ C, có nơi trên 34 độ C, cảm giác oi nóng vào ban trưa đã xuất hiện.