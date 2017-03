Miền Bắc chịu đợt lạnh mới đầu tháng 12

Tuy nhiên, tháng 11 năm nay nhiệt độ ở miền Bắc vẫn duy trì ở mức 30-33 độ C, chỉ đến những ngày cuối tháng mới có đợt không khí lạnh tràn về. Dự báo đợt lạnh này sẽ kéo dài hết ngày 30-11. Đến ngày 1 và 2-12 nhiệt độ nhích lên một chút. Tuy nhiên, đến ngày 3-12 lại có một đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc lại giảm sâu hơn so với đợt lạnh đang diễn ra.

Cũng theo ông Hải, mỗi năm tại Sa Pa (Lào Cai) sẽ có 1-2 lần tuyết rơi. Năm nay tuyết sẽ rơi khoảng cuối tháng 12-2015 hoặc cuối tháng 2-2016. Hiện tại, miền Bắc đang có đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhưng vẫn chưa đủ lạnh để có tuyết rơi.

So với tháng 11-2014, tại Hà Nội, nhiệt độ trung bình tháng 11-2015 cao hơn 3,7-3,9 độ C. Hiện tượng bất thường này là do ảnh hưởng của El Nino. Năm 2015, El Nino hoạt động mạnh, nền nhiệt trung bình ở hầu hết khu vực có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm nên mùa đông đến muộn hơn.

