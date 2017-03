Miền Bắc có mưa trên diện rộng, thời tiết mát mẻ

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.



Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, đêm nay có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 và có mưa rào và dông rải rác. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.



Các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng lưỡi áp cao lạnh tăng cường từ phía bắc làm đầy rãnh áp thấp mờ có trục đi qua bắc Trung Bộ, trong khi đó hội tụ gió trên cao trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng hoạt động giảm dần. Nên hôm nay (17/5) đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.



Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía xa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, trong khi đó trên cao áp cao cận nhiệt đới đang đang có xu hướng rút dần ra phía đông. Nên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2, cấp 3.



Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.



Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.



Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế ngày có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía nam có nơi 30-32 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.



Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.