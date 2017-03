Miền Bắc có nơi se lạnh giữa mùa hè

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay 14/6, các địa phương miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng nóng nhẹ với nền nhiệt cao nhất không quá 34 độ C, đêm chuyển mát, dễ chịu với nhiệt độ phổ biến 21- 22 độ C. Đặc biệt tại một số địa phương vùng núi cao phía Đông Bắc bộ về đêm chuyển se lạnh, chỉ còn thấp nhất 18 độ C. Đây là hình thái thời tiết khá đặc biệt khi miền Bắc đang trong mùa hè.

Tại miền Trung, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa, về chiều tối và đêm vẫn diễn ra mưa rào và giông rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa, giông diễn ra liên tiếp. Cũng theo cơ quan khí tượng do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên biển khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) thời tiết xấu, có mưa rào và giông. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 14/6 như sau: Phía tây Bắc bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 31 - 34 độ. Phía đông Bắc bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, vùng núi 18 - 20 độ, cao nhất 31 - 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ, cao nhất 32 - 34 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 31 - 34 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ. Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ. Theo Phạm Thanh (Dân trí)