Miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc nên từ đêm 3-9, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ chiều 4-9, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy, vùng núi đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới. Vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh.

Đợt không khí lạnh kéo dài đến ngày 5-9, tuy chưa gây rét song sẽ khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc khá mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C. Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên của năm nay.

NB