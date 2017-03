Chiều 7-10, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 9-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Thanh Hóa.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên rãnh áp thấp từ đêm mai 8-10 Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.



Khoảng đêm 9-10 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 10-10 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông.



Miền Bắc đón không khí lạnh có thể từ 18 đến 20 độ C

Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3 và vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 10-10, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Không khí lạnh sẽ được bổ sung với cường độ tương đối mạnh nên tiếp tục gây mưa giông ở Bắc Bộ.



Mưa kết hợp với không khí lạnh sẽ làm cho nền nhiệt miền Bắc giảm đáng kể, vùng đồng bằng dưới 26 độ C, trời chuyển lạnh. Vùng núi ban ngày sẽ giảm dưới 25 độ C, về đêm và sáng có nơi xuống dưới 20 độ C, trời chuyển rét. Nền nhiệt độ tại nhiều tỉnh miền Bắc có nơi như Hà Nội nhiệt độ dao động có thể là 18-20 độ C.