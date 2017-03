Miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ, một bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng tối nay (1/12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ.

Từ đêm nay, nền nhiệt miền Bắc sẽ tiếp tục giảm sâu do đón thêm không khí lạnh tăng cường. Tình trạng sương mù, ẩm nồm cũng chấm dứt khi không khí lạnh tràn xuống. Ảnh: Phạm Hải.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt toàn miền Bắc sẽ giảm từ 3-5 độ. Nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng 12-18 độ C, vùng núi cao từ 7-14 độ C. Trời rét đậm về đêm và sáng sớm.

Dự báo trong đêm 3/12 và 5/12, khu vực này sẽ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ từ chiều tối nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông; các tỉnh Bắc Trung Bộ từ gần sáng mai (02/12) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3–4; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ đêm nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Không khí lạnh tràn xuống cũng sẽ chấm dứt tình trạng sương mù dày đặc và ẩm nồm những ngày qua tại nhiều tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ.

Tại thủ đô Hà Nội trong sáng 1/12, sương mù vẫn dày đặc, tầm nhìn xa giảm xuống còn 0,3-1m. Độ ẩm phổ biến trên 92%, tại một số nơi, độ ẩm bão hòa đạt 100% gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển trên đường.

Các số liệu thống kê cũng cho thấy, đã có nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra do sương mù. Trong đó vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra vào rạng sáng ngày 30/11 tại phố Minh Khai, Hà Nội khi một xe máy va chạm với ô tô khiến một người đàn ông tử vong.

Trước khi chuyển rét, nhiệt độ ngày 1/12 tại Bắc Bộ đã nhích lên từ 3-4 độ so với ngày hôm qua.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ban ngày đang ở ngưỡng 22- 25 độ C, phía Tây Bắc Bộ 27-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất ở cả 2 khu vực này giao động trong ngưỡng từ 14-18 độ, vùng núi có nơi 10-13 độ C.

Từ đầu mùa đông đến nay, đợt lạnh nhất ghi nhận được là vào ngày 24/11 khi nhiệt độ thấp nhất đo được tại nhiều khu vực xuống dưới ngưỡng 13 độ. Cá biệt tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm còn 8,4 độ C.

Theo M.Anh (VNN)