Miền Bắc hết nóng đến đợt mưa lớn kéo dài

Sáng nay (4-7), Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ nên vì thế ở khu vực này đã có nơi mưa vừa đến mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như Sìn Hồ (Lai Châu) 33,0 mm, Tam Đường (Lai Châu) 24,0 mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 54,0 mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 23,0 mm,...

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (4-7) các tỉnh khu Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng còn có mưa vừa đến mưa to. Từ đêm ngày 4 đến ngày 6-7, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa to đến rất to.



Cảnh báo nguy cơ lũ quét tại nhiều khu vực miền núi phía Bắc.



Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi phía Bắc và ngập úng ở vùng trũng, đặc biệt tại một số tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Ninh.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đã phát đi thông báo cảnh báo tình hình mưa lũ ở Bắc Bộ còn diễn biến phức tạp và trong những ngày tới có khả năng xuất hiện thời tiết nguy hiểm. Dự báo đến hết ngày 6-7, toàn Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200 mm.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai cho biết đến cuối giờ chiều qua (3-7), mưa lũ đã làm năm người chết, trong đó có ba nữ sinh viên ĐH Ngoại thương bị lũ cuốn tại Quảng Ninh và hai người bị lũ cuốn tại Thái Nguyên.