Miền Bắc lạnh hiếm thấy giữa mùa hè, miền Trung mưa lớn

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đêm hôm qua và sáng sớm nay (11/6), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo, không khí lạnh sẽ giúp miền Bắc dịu mát trong 1-2 ngày tới.

Hôm qua nền nhiệt độ toàn miền Bắc giảm rất sâu, xuống còn phổ biến từ 20-28 độ C. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và Sa Pa (Lào Cai) trời chuyển rét ngay giữa ngày hè, nhiệt độ thấp nhất trong ngày chỉ còn 16 và 15 độ. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, đây là đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh, nhiệt độ giảm sâu và là đợt chuyển lạnh bất thường chưa từng có trong 10 năm qua tại miền Bắc

Ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; Các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông; trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 11/6 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Khu vực Hà Nội, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Tây Nguyên, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Nam Bộ chiều và tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Theo Phạm Thanh (Dân trí)