Miền Bắc mát mẻ

Nguyên nhân, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, là do các khu vực này chịu ảnh hưởng kết hợp của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp hiện đang có vị trí khoảng 22 độ vĩ bắc, 111,5 độ kinh đông và hội tụ gió trên cao.



Trong 1 - 2 ngày tới, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phổ biến nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, không loại trừ mưa vừa và mưa to xuất hiện. Các ngày sau đó, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng. Trong 2 ngày 5 và 6.9, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.



Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, 3 ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Những ngày sau đó phổ biến với hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác.



Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn sáng nay 3.9 và tổng hợp của chúng tôi giông lốc, sét đánh đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương.



Cụ thể, chiều tối 1.9 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra lốc kèm theo mưa to đã làm tốc mái hoàn toàn 1 nhà dân, 102 nhà và 4 phòng học bị hư hại.



Mưa giông kèm gió mạnh cũng đã xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng khiến gần 200 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây to bị gãy đổ.



Tại TP Thái Nguyên, trong cơn mưa giông lớn xảy ra chiều tối 1.9, sét đã đánh trúng vào gia đình anh Nguyễn Văn Tuyến (xã Thịnh Đức), làm cháu Nguyễn Văn Toản chết tại chỗ. Anh Tuyến và một người con khác bị thương.



Hiện chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân vùng gặp thiên tai.



Theo Quang Duẩn (TNO)