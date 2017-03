Miền Bắc, miền Trung nắng nóng trong những ngày thi ĐH đợt 2

Nam Bộ nhiệt độ ban ngày 30-33 độ C, về đêm 22-26 độ C. Khu vực Tây Nguyên mát mẻ, ban ngày nhiệt độ 25-29 độ C, về đêm 16-20 độ C. Miền Trung ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ ban ngày 32-36 độ C, về đêm 22-26 độ C. Nắng nóng ở khu vực này sẽ kéo dài cho đến cuối tuần. Ở Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Nhiệt độ ban ngày 31-35 độ C, về đêm 24-27 độ C. Đợt nắng nóng này sẽ chấm dứt vào cuối tuần.

Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 11-7, mực nước cao nhất tại Tân Châu ở mức 1,50 m, tại Châu Đốc ở mức 1,54 m. Hôm nay, mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên, Bình Thuận và Thanh Hóa có dao động nhỏ. Mực nước các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh biến đổi chậm.

HOÀNG VÂN