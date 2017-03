Miền Bắc mưa dông, miền Trung nắng nóng 40 độ C

Sáng 19-7, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đã phát đi thông báo khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa dông, đặc biệt tại khu vực Bắc Giang-Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Cũng trong sáng nay, nhiệt độ ở một số tỉnh miền Bắc đã giảm xuống. Cụ thể từ Ninh Bình, Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang đều giảm xuống 36 độ C. Một số thành phố khác như Điện Biên Phủ, Sơn La, Lạng Sơn, Hải Phòng nhiệt độ thấp hơn, dưới 34 độ C.



Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục nắng nóng kéo dài, trong ngày hôm nay (19-7) có nơi lên đến 40 độ C. Ảnh: Đ. TRUNG

Trong khi đó nắng nóng trên diện rộng tại các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C. Riêng tại huyện Con Cuông (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Đông Hà (Quảng Trị ) lên đến 40 độ C thậm chí vào lúc giữa trưa trên 40 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 10 giờ đến 17 giờ với nhiệt độ trung bình khoảng 35 độ C.

Với thời tiết nắng nóng tiếp tục còn kéo dài, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo người dân cần có các biện pháp chống nắng khi ra đường nhất là ở thời điểm vào buổi trưa để phòng tránh bệnh, đồng thời thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện năng.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nền nhiệt độ cao nhất không vượt quá 34 độ C, chiều tối có khả năng có mưa dông rải rác, nguy cơ xảy ra tố lốc, gió giật và sấm sét.

Trong khi đó trên biển Đông, cảnh báo gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 ở vịnh Bắc Bộ, có thể có mưa dông, lốc xoáy, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, đảo Phú Quốc, Thổ Chu có mưa dông, hạn chế tầm nhìn dưới 10 km trong mưa.

Riêng hai hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa gió cấp 3-5, trời nắng ráo, biển êm.