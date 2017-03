Miền Bắc mưa to trong 2 ngày

Sau khi quét dọc vùng ven biển miền Trung, bão số 6 đã suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, hoàn lưu của bão còn gây mưa diện rộng khắp miền Bắc từ đêm qua. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, mưa to đến rất to sẽ còn tiếp diễn khắp miền Bắc đến hết ngày mai (9/8). Tại Hà Nội, mưa to cũng diễn ra liên tục từ sáng sớm 8/8. Thống kê từ các trạm đo đạc trong thành phố cho biết, đến trưa nay lượng mưa đo được đạt 70 - 100ml. Cụ thể, tại Láng 72,0 mm; Phúc Tân 70mm; Định Công 52,0mm; Bưởi 58,0mm; Thượng Cát 67,0; Thanh Trì 101,0mm… Dự báo khu vực nội thành Hà Nội vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn.

Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa này còn tiếp diễn và có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,3m - 0,5m. Những tuyến phố có thể ngập sâu gồm: Lê Trọng Tấn, Giải Phóng - Pháp Vân, ngã ba Trương Định - Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Khuyến, Định Công, Nguyễn Xiển, Huỳnh Thúc Kháng… Mưa to đến rất to cũng diễn ra trên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Tính đến 7h sáng nay, lượng mưa đo được phổ biến từ 80-100m, một số nơi cao hơn như: Hương Khê: 110mm; Kỳ Anh: 331mm, TP Hà Tĩnh: 118mm… Do mưa lớn, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang lên. Lũ các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên. Theo Phạm Thanh (Dân trí)