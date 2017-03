Miền Bắc nắng nóng

Ở khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến lúc 13 giờ khoảng 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ như Đồng Hới và Ba Đồn (Quảng Bình) 36.4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.1 độ, Nam Đông (Huế) 37.0 độ, Tuy Hòa (Phú Yên) 36.2 độ.

Khoảng từ chiều ngày mai 19-8 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, nên ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

HOÀNG VÂN