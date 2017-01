Miền Bắc rét đậm, lũ dâng cao trên sông Hồng

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương lúc 11g trưa nay cho biết, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tràn xuống từ hôm nay 10-1, miền Bắc lạnh trở lại sau những ngày nắng ấm như mùa Hè.

Dự báo, khoảng ngày 12-1, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.



Riêng khu vực Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều ngày 12-1, ở Vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm 12-1 nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; từ đêm 12-1 vùng núi có rét đậm. Riêng khu vực Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Trong một diễn biến khác, từ nay (10-1) đến ngày 12-1, do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao hoạt động mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa trên diện rộng, riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương lưu ý thêm ở một số nơi thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có khả năng xảy ra trượt lở đất, đá. Ngoài ra, trong đợt mưa này ở thượng lưu hệ thống sông Hồng sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 2-3m, có nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại một số vùng thấp ven sông.