Miền Bắc rét đậm, miền Nam se lạnh trong dịp Noel

Đợt rét này được dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày 28.12. Như vậy, miền Bắc sẽ đón Noel trong giá rét. Và do gió mùa đông bắc thâm nhập sâu xuống phía nam nên các tỉnh miền Nam trời se se lạnh trong dịp Giáng sinh, nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 19-20 độ C. Trong khi đó, sau khi đi qua vùng biển quần đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp, rồi tan dần.



* Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo vùng hạ lưu các sông Nam bộ đang bước vào kỳ triều cường đầu tháng 12 âm lịch, với đỉnh triều sẽ ở mức cao trong các ngày từ 21-28.12. Dự báo mực nước đỉnh triều cường cao nhất trong đợt này sẽ xảy ra vào các ngày 25-26.12, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) ở mức 1,50 -1,55m (tương đương hoặc vượt báo động 3 là 0,05m); tại Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1,47-1,52m.



Theo Quang Duẩn - Mai Vọng (TNO)