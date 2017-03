Miền Bắc se lạnh đậm chất Xuân, Nam Bộ nắng đẹp

Ảnh minh họa.



Cụ thể, trong hôm nay và một vài ngày tới, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhưng sẽ giảm dần, chỉ xuất hiện sương mù vào sáng sớm, nhưng trời vẫn còn lạnh về đêm và sáng với mức nhiệt trong khoảng 13-15 độ C. Đến trưa chiều, trời vẫn còn nhiều mây và hửng nắng yếu, nhiệt độ chỉ tăng chậm lên mức 16 - 18 độ C, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động du Xuân đầu năm.



Riêng khu vực vùng núi cao Điện Biên và Lai Châu vẫn có nhiệt độ cao xấp xỉ 30 độ C do không chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này.



Với người dân khu vực miền Trung, thời tiết cũng đã thuận lợi hơn cho các hoạt động đầu năm mới do không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu nhanh, trời chỉ còn mưa và mưa nhỏ vài nơi và nhiệt độ tăng nhẹ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giao động trong khoảng 15-21 độ C, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ 18-27 độ C, các tỉnh nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận là từ 28-31 độ C.



Khu vực Nam Bộ thời tiết ngày đầu năm mới Quý Tỵ đã bớt gay gắt hơn rất nhiều, trời chỉ còn nắng gián đoạn xen kẽ với những khoảng thời gian trời nhiều mây, nhiệt độ tại hầu hết các tỉnh thuộc khu vực này phổ biến 30-33 độ C.



Trên các vùng biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.



Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, nên hôm nay (11/2) các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa nhỏ.



Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 11/2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi 25-27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi đêm và sáng rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.



Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi 23-25 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.



Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C ./.