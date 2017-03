Miền Bắc vẫn rét đậm trước và sau tết

Do đó vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ (nhiệt độ trung bình ngày tại các tỉnh đồng bằng xuống dưới 15 độ C). Tuy nhiên, các đợt rét có khả năng không kéo dài.

Trong khi đó, thời kỳ này, cả nước phổ biến ít mưa nên tình trạng khô hạn có khả năng tiếp tục diễn ra gay gắt tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên. Các tỉnh Trung Bộ có nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm.

