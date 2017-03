Miền Nam và miền Trung căng thẳng điện vì hạn hán

Vì vậy, sắp tới ở khu vực miền Trung và miền Nam không đủ nguồn để tự cân bằng cung cầu”. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có nhận định như trên.

Theo EVN, đến thời điểm hiện tại hệ thống điện quốc gia chỉ có 38/81 hồ chứa của nhà máy thủy điện (có công suất trên 30 MW) có khả năng điều tiết nước phục vụ phát điện, tưới tiêu và cấp nước hạ du trong cả mùa khô. Do ảnh hưởng của El Nino kéo dài, lưu lượng nước về các hồ miền Trung và miền Nam tiếp tục kém, nhất là trong tháng 3-2016 bắt đầu bước vào cao điểm mùa khô. “Dù vậy, EVN sẽ huy động mọi nguồn lực và có các giải pháp đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của cả nước” - đại diện EVN cam kết.

Cụ thể, EVN sẽ khai thác tối đa các nhà máy nhiệt điện than, khí, dầu bổ trợ cho nguồn thủy điện thiếu hụt và tiếp tục truyền tải ở mức cao trên đường dây 500 kV Bắc-Nam nhằm đảm bảo đủ điện trong mùa khô năm 2016. EVN cũng tập trung củng cố các tổ máy thủy điện, nhiệt điện than, tuabin khí và vận hành ổn định các tổ máy nhiệt điện than, đặc biệt là nhiệt điện than miền Nam. Ngoài ra, EVN còn cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình trọng điểm về truyền tải và vận hành để tăng cường khả năng truyền tải giữa các miền…