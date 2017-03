Không khí lạnh tràn về gây thời tiết xấu đối với các tỉnh miền Trung, mưa vừa đến mưa to trong những ngày đầu và cuối tuần, trời lạnh, phía bắc đèo Hải Vân có nơi trời trở rét. Do mưa to nên một số sông ở miền Trung có thể xảy ra lũ và ngập lụt.

Trong khi đó miền Nam vào mùa khô, chỉ khi có các nhiễu động từ biển vào sẽ đem lại mưa trái mùa vài nơi. Ngoài ra thời tiết chủ đạo là nắng, hanh khô và có sương mù vào sáng sớm.

Theo LÊ THỊ XUÂN LAN (TTO)