Miền Tây đối diện nỗi lo thiếu nước

Những ngày giữa tháng 2, trên tỉnh lộ 833 từ Châu Thành đi Bình Đại (Bến Tre) có khá nhiều xe máy cày chở nước ngọt đi bán ngược xuôi trên đường. Ông Ngô Văn Nhiều, ấp Phước Hòa, xã Thạnh Phước (Bình Đại), than thở: “Nhà tôi sáu nhân khẩu, từ trước tết Tân Mão đến nay thường xuyên phải mua nước ngọt để sử dụng, trung bình mỗi ngày xài hết 1 m3 nước. Giá nước hiện nay đã là 50.000 đồng/m3”.

Cuối nguồn thiếu nước sinh hoạt

Ông Nhiều nói năm nay nước mặn xâm nhập sớm hơn một tháng so với mọi năm. Hiện giá nước ngọt đã là 50.000 đồng/m3, tăng 10.000 đồng so với năm 2010 nhưng không phải dễ mua. Ông Trần Văn Tửng, ấp 1, xã Thới Thuận, cho biết thêm xe chở nước ngọt chạy đầy đường nhưng đều có chủ, kêu ngang không ai ghé. Muốn mua được một xe nước, ông phải gọi điện thoại đặt hàng trước 3-4 ngày. “Thiếu nước nên chủ xe đổ nước gì cũng phải xài. Có hôm họ bơm nước từ ao mương nào đó đục ngầu, tụi tôi phải lóng phèn mới sử dụng được. Còn chuyện nước sạch hay không thì… vô phương biết” - ông Tửng nói.

Đến giữa tháng 2, đã có 15/20 xã của huyện Bình Đại bị nước mặn bao vây. Ông Nguyễn Thành Sa, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Bình Đại, cho biết có tới 50 ha lúa ở xã Phú Vang bị nước mặn xâm nhập, năng suất giảm đến 30%. “Năm nay toàn huyện còn hơn 10.000 gia đình (hơn 50% số hộ dân) thiếu nước ngọt trong mùa khô. Huyện có năm nhà máy nước nhưng công suất rất nhỏ, chỉ cung cấp được cho 20% số hộ dân trong huyện. Gần 30% hộ còn lại phải tự xây bể chứa nước mưa để sử dụng. Cuối năm 2010, huyện khởi công xây dựng một nhà máy nước công suất lớn đủ khả năng cung cấp nước sạch cho toàn huyện nhưng phải đến năm 2013 mới hoàn thành” - ông Sa nói.

Xe máy cày chở nước ngọt đi bán ở Bình Đại (Bến Tre) với giá 50.000 đồng/m3. Ảnh: HÙNG ANH

Ở bên kia sông Tiền, toàn bộ các cống ngăn mặn của khu vực bán đảo Gò Công (Tiền Giang) đã đóng kín từ trước tết Nguyên đán vì bị nước mặn bao vây. Huyện Gò Công Đông đang khẩn trương thi công bốn công trình chống hạn, mặn và tổ chức bơm nước chuyền hai cấp cho 2.500 ha lúa đông xuân; mở 47 điểm phục vụ nước sinh hoạt cho 5.400 hộ dân. Hiện toàn huyện có năm ao chứa nước sinh hoạt trữ lượng 130.000 m3 cung cấp miễn phí cho dân. Tỉnh và huyện cũng mở 19 điểm cấp nước công cộng để 8.000 hộ dân sống xa đường ống cấp nước đến lấy nước miễn phí.

Đầu nguồn lo thiếu nước tưới

Theo dự báo của ngành khí tượng thủy văn, mùa khô năm nay vùng ĐBSCL sẽ bị khô hạn gay gắt. Đáng lo ngại là cao điểm mùa khô sẽ rơi vào hai tháng 3 và 4, trùng với mùa kiệt nước nhất của khu vực Đồng Tháp Mười. Do đây là vụ sản xuất lúa hè thu nên khả năng thiếu nước tưới là khó tránh khỏi.

Tại Đồng Tháp, ông Đặng Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết năm nay chuyện nông dân phải đặt máy bơm chuyền hai cấp, ba cấp để cứu lúa hè thu là không tránh khỏi. Tỉnh Đồng Tháp đã phân bổ khoảng 140 tỉ đồng cho các huyện cấp bách lo chống hạn. Theo ông Lợi, toàn tỉnh đang có hơn 750 trạm bơm điện cung cấp nước cho khoảng 100.000 ha lúa hè thu nhưng hơn 100.000 ha còn lại nông dân vẫn phải tự lo nước tưới bằng máy bơm chạy dầu.

“Điều chúng tôi lo nhất là đơn vị điện lực thông báo mùa khô năm 2011 điện sẽ bị cúp thường xuyên trên diện rộng. Khi đó các trạm bơm điện sẽ tê liệt, vì ban đêm có điện mà gặp con nước ròng thì trạm bơm cũng không thể hoạt động” - ông Lợi nói. Được biết, Sở NN&PTNT Đồng Tháp đã kiến nghị UBND tỉnh và Điện lực Đồng Tháp ưu tiên nguồn điện cho các trạm bơm nhưng đến nay chưa được hồi đáp.

Ở Long An, ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết nhiều khả năng khoảng 200.000 ha lúa hè thu ở vùng Đồng Tháp Mười sẽ bị thiếu nước tưới. Sở NN&PTNT Long An đã kiến nghị UBND tỉnh và Điện lực Long An ưu tiên nguồn điện để bơm nước cứu lúa. Còn tại Tiền Giang, ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, lo lắng: “Chúng tôi đã chuẩn bị được nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho người dân huyện cù lao Tân Phú Đông và vùng bán đảo Gò Công. Nhưng nếu không có điện thì các trạm cấp nước cũng không thể bơm nước cung cấp nước cho người dân” - ông Pháp nói.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bến Tre, hiện nước mặn đã theo các nhánh sông Tiền xâm nhập vào đất liền rất sâu. Trên sông Hàm Luông, nước mặn nồng độ 0,9 g/lít vào tới Mỹ Hóa, cách cửa sông gần 50 km. Sông Cổ Chiên nước mặn 2 g/lít vào tới Thành Thới, cách cửa sông 42 km. Sông Cửa Đại nước mặn 2,3 g/lít vào tới Giao Hòa, cách cửa sông 42 km. Dự báo đến cuối tháng 2, nước mặn sẽ tiếp tục xâm nhập vào sâu trong đất liền, có thể lên đến Vàm Mơn (sông Hàm Luông) với độ mặn từ 0,2 g đến 0,5 g/lít. _________________________________________________ Mỗi ngày tôi chở được sáu xe nước ngọt cung cấp cho dân các xã bị nước mặn bao vây. Nguồn nước chủ yếu lấy từ các kênh, mương hoặc mua lại của các chủ giếng khoan ở những vùng chưa bị mặn. Ông BÙI THANH LIÊM, chủ xe đổi nước 71R-0874, thị trấn Bình Đại, Bến Tre Giá nước ngọt trong huyện Bình Đại hiện nay là 50.000-60.000 đồng/m3 và sắp tới có thể lên đến hơn 100.000 đồng/m3. Ông NGUYỄN THÀNH SA, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bình Đại, Bến Tre

HÙNG ANH