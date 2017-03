Miền Tây lúa chết rạp đồng

Triệu chứng bệnh khá giống nhau: Ban đầu lá lúa xuất hiện các đốm bệnh nhỏ có màu rỉ sét, sau lan dần thành ổ bệnh đạo ôn rồi chết.

Nông dân Phan Văn Sang (ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) cho biết: “Lúa trên cánh đồng Anh Dũng đang chết gần hết. Tôi có 5,5 ha lúa thì tới 4 ha bị chết 80% diện tích. Ở các xã lân cận, lúa cũng chết rất nhiều”. Theo nhiều nông dân huyện Thoại Sơn (An Giang), vụ hè thu này đa số ruộng có lúa bị chết đều sạ giống OM 4218 và bơm phân Ami-Ami. Ở những ruộng sạ các giống khác, tỉ lệ nhiễm bệnh đạo ôn trên lá cũng có nhưng thiệt hại không đáng kể.

Lúa chết tại ruộng của anh Trần Thành Đôi (xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, An Giang). Ảnh: VĨNH SƠN

Ông Nguyễn Hữu An, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang, cho biết: Từ đầu vụ hè thu đến nay, ở An Giang có 47 ha lúa bị chết do bệnh đạo ôn, thiệt hại khoảng 470 triệu đồng và bệnh vẫn đang tiếp diễn. Theo ông An, nguyên nhân là do nông dân bón phân tống (cữ hai) quá liều, thời điểm bón phân mưa lại kéo dài cả tuần khiến bệnh càng nặng. Ngoài ra còn có nhiều nguyên nhân khác như một số giống lúa đã thoái hóa (OM 4218, IR 50404); nông dân sạ dày khiến bệnh dễ lây lan…

VĨNH SƠN