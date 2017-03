Miền Tây vào mùa sạt lở, đã có người chết

Một số vụ sạt lở xảy ra ở ĐBSCL - Rạng sáng 2-5, căn nhà cất cặp sông Cái Răng của bà Thái Thị Hiền (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) từ từ sụt xuống sông. Rất may không có thiệt hại về người. Khu vực sạt lở dài khoảng 20 m, ăn sâu vào đất liền 10 m. Hai căn nhà cạnh nhà bà Hiếu cũng bị hư hỏng và có nguy cơ bị “thủy thần” nuốt trôi. - Ngày 24-4, hai căn nhà và một dải đất nằm ven Rạch Ngỗng tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) bất ngờ đổ sụp xuống sông. Khu vực này có trên 50 hộ dân sinh sống và đang có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở. - Trước đó, trong năm 2010, hơn 70 m quốc lộ 91 tại ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, Châu Phú (An Giang) bất ngờ bị sụp hoàn toàn xuống sông Hậu. Giao thông giữa các tỉnh trong vùng bị ách tắc cục bộ, hàng chục ngôi nhà phải di dời khẩn cấp.