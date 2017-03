Miễn tội cho cựu Phó chủ tịch tỉnh Lai Châu

Trong thi công tượng đài này, ông Be kiêm giữ chức phó ban thường trực chỉ đạo dự án đã không làm hết trách nhiệm; không kiểm tra, theo dõi và giám sát, để xảy ra hành vi cố ý làm trái, tham ô tài sản, đưa và nhận hối lộ trong ban quản lý dự án.

Ban này, trực tiếp là ông Be, cũng không chỉ đạo, không có biện pháp kiểm tra giám sát khiến chất lượng công trình không bảo đảm.

Trong quá trình điều tra, CQĐT đã khởi tố ông Be về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Song, ông Be đã được miễn truy cứu do có nhân thân tốt, sức khỏe yếu...