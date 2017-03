Miễn trách nhiệm hình sự 2 người trong vụ rút ruột tượng đài

Đây là lần thứ 2 TAND tỉnh Điện Biên đưa vụ án Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ ra xét xử sơ thẩm công khai (từ ngày 12-17/1). Trước đó, vào cuối tháng 3/2010, phiên tòa đã không thể diễn ra theo dự kiến vì trong quá trình xét hỏi nảy sinh nhiều tình tiết mới không có trong cáo trạng.



8 người đã phải đứng trước vành móng ngựa vì bị cáo buộc có hành vi tham ô, nhận hối lộ, cố ý làm trái... tại dự án xây dựng tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.



Trong nhóm bị cáo có các ông: Lương Phượng Các (nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Điện Biên kiêm giám đốc Ban quản lý dự án Điện Biên Phủ) cùng hai thuộc cấp Lê Văn Viễn (nguyên phó giám đốc Ban quản lý), Trần Quốc Hưng (kế toán Ban quản lý) và hai phó giáo sư, tiến sĩ là ông Lê Huyên (cựu hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) và Nguyễn Đức Sứng (nguyên chủ nhiệm khoa tạo dáng công nghiệp, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) phải đứng trước vành móng ngựa về tội tham ô tài sản. Ông Huyên và Sứng phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.





Các bị cáo tại tòa ngày 12/1.



Theo Anh Thư (VNE)



Theo cáo buộc của cơ quan công tố, dự án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ” trong đó có công trình Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ được Nhà nước đầu tư, xây dựng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với tổng mức đầu tư 49,1 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp 13,3 tỷ đồng; tượng đài 29 tỷ đồng.Sau khi khánh thành, công trình đã xảy ra sự cố sụt đổ kè, phần tượng đài hoen rỉ, xuống cấp nghiêm trọng. Căn cứ kết quả điều tra và kết quả giám định của cơ quan chức năng, dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ (phần Mỹ thuật) đã gây hậu quả thiệt hại về vật chất là gần 5,6 tỷ đồng...Sau phần tranh luận, chiều 14/1, vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đã rút quyết định truy tố tội cố ý làm trái đối với ông Trần Quốc Hưng (nguyên kế toán Ban quản lý dự án).Hành vi của ông Hưng là lập và ký khống hợp đồng thuê tư vấn giám sát với Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp và trực tiếp giao 162 triệu cho ông Nguyễn Đức Sứng. Ông Hưng được nhận 2 lần tiền, tổng cộng 12 triệu.Cáo trạng đã truy tố cùng một hành vi trên của Hưng hai tội tham ô và cố ý làm trái, do vậy VKS đã rút lại tội cố ý, vì "một hành vi không thể chịu hai tội danh được".Cáo trạng truy tố các bị cáo Lương Phượng Các, Lê Văn Viễn, Nguyễn Văn Chính về các hành vi: không giám sát công trình, không thuê giám sát mà lập hồ sơ khống thuê giám sát; lập hồ sơ nghiệm thu khống để thanh toán gây thiệt hại gần 5,6 tỷ đồng.Tuy nhiên, tại buổi luận tội trước lập luận của các luật sư, viện kiểm sát đã rút lại một phần quyết định truy tố với nhận định "Việc cố ý làm trái là hành vi của nhiều cán bộ, nhiều cơ quan khác như Bộ văn hoá, Kho bạc, ông Phạm Hoàng Be (phó chủ tịch tỉnh Điện Biên)… nên hành vi của các bị cáo chỉ ở mức độ nhất định, do vậy phải giảm trách nhiệm hình sự cho các bị cáo".Sau những ngày cuối tuần nghỉ nghị án, chiều 17/1, HĐXX đã tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Chính (nguyên cán bộ giám sát Ban quản lý dự án bảo tồn di tích Điện Phiên Phủ) và ông Nguyễn Trọng Hạnh (nguyên phó giám đốc Công ty TNHH Đoàn Kết).Một người được trả tự do ngay tại tòa là ông Trần Quốc Hưng do mức án bằng đúng với thời gian tạm giam.Các ông Lương Phượng Các và Lê Văn Viễn bị tuyên 44 tháng 25 ngày, bà Võ Thị Hồng 25 tháng 4 ngày; ông Nguyễn Đức Sứng 24 tháng treo và ông Lê Huyên bị phạt cảnh cáo.