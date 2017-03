Miễn trách nhiệm hình sự chủ vũ trường New Century

Chiều qua (4-9), sau một tuần nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với chủ vũ trường New Century Nguyễn Đại Dương về tội kinh doanh trái phép. Các bị cáo thuộc nhóm tội ma túy bị tuyên phạt từ 21 tháng 12 ngày tù đến bảy năm sáu tháng tù, trong đó có hai bị cáo được trả tự do ngay tại tòa do thời gian tạm giam bằng bản án tòa tuyên.







Vi phạm có mức độ?

Trước đó, khi bắt đầu phiên xử, chủ tọa tuyên bố quay lại phần xét hỏi với lý do trong thời gian nghị án, kế toán trưởng của vũ trường New Century đã đến tòa nộp một số hóa đơn tài chính, giấy tờ liên quan đến hoạt động nộp thuế của vũ trường.

Chủ tọa phiên tòa cho biết trong bảng kê hóa đơn giá trị gia tăng hàng hóa bán ra và mua vào của vũ trường có kê khai bán rượu. “Vũ trường New Century có nộp thuế từ hoạt động bán rượu” - chủ tọa kết luận. Dù vậy, trong bản án tuyên sau đó, tòa vẫn nhận định hành vi bán rượu của Nguyễn Đại Dương là kinh doanh trái phép. Theo Nghị định số 11 và Thông tư số 12 năm 1999, rượu các loại từ trên 30 độ cồn thuộc danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh, để kinh doanh mặt hàng này cần có “giấy phép con” do Sở Thương mại cấp. Nguyễn Đại Dương đã tiến hành các thủ tục xin phép kinh doanh rượu trên 30 độ cồn nhưng chưa được Sở Thương mại duyệt cấp giấy phép mà vẫn thực hiện việc kinh doanh rượu là vi phạm pháp luật.

Bác bỏ lập luận cho rằng Nguyễn Đại Dương chỉ lách luật chứ không phạm tội bằng cách pha đá, nước khoáng, soda vào rượu cho rượu giảm nồng độ cồn dưới 30 độ, bản án của tòa nhận định việc pha chế như vậy chỉ là cách uống của mỗi người. Tuy nhiên, “suốt thời gian kinh doanh đó, bị cáo vẫn nộp thuế đầy đủ từ hoạt động bán rượu. Đã nhiều lần cơ quan có thẩm quyền tới kiểm tra, phát hiện vũ trường có hoạt động bán rượu nhưng không xử lý” - tòa nêu rõ.

Theo tòa, năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11. Theo Điều 30 của nghị định này thì không cấm bán rượu trong vũ trường, để kinh doanh rượu chỉ cần làm thủ tục xin phép. “Như vậy đến thời điểm này, quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh rượu ở vũ trường đã mở rộng hơn. Vũ trường New Century có đầy đủ điều kiện để làm thủ tục xin phép kinh doanh rượu nhưng không làm thủ tục xin phép là sai phạm về hành chính” - tòa nhận định.

Hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội

Tòa cũng cho rằng chưa đủ căn cứ để xem xét việc bị cáo Nguyễn Đại Dương tổ chức kinh doanh trái phép gần 2.500 chai rượu ngoại với doanh thu gần 2,8 tỷ đồng như cáo trạng truy tố. Thay vào đó, tòa xác định giá trị của số hàng kinh doanh trái phép nêu trên chỉ khoảng 635 triệu đồng.

Theo tòa, “hiện sức khỏe của bị cáo đã bị suy giảm trong thời gian bị tạm giam để điều tra. Bị cáo đang bị lao mắt trái và bị bệnh gan. Tại phiên tòa, bị cáo mong muốn sớm được ra nước ngoài thay giác mạc, nếu không có thể bị mù. Nếu bị kết án, bị cáo sẽ khó khăn trong việc ra nước ngoài để trị bệnh”. Cạnh đó, “với sự thay đổi của pháp luật về điều kiện kinh doanh rượu tại vũ trường, hành vi nguy hiểm cho xã hội của bị cáo đã giảm. Với nhân thân tốt, cộng thêm những đóng góp của bị cáo đối với xã hội thì có thể thấy hành vi của bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội nữa”.

Từ những căn cứ nêu trên, tòa đã tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Đại Dương trong khi trước đó, VKS đề nghị mức án từ 12 đến 18 tháng tù.

Như vậy, sau những hoạt động khám xét và điều tra rầm rộ, quy mô lớn ban đầu, vụ án hình sự này cuối cùng đã tạm khép lại với những phán quyết khá nhẹ nhàng như trên.