Miền Trung có thể nắng nóng tới 40 độ C

Hôm qua 3.7, nắng nóng đã xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nắng nóng tại đây sẽ kéo dài 6-7 ngày, nhiệt độ cao nhất sẽ lên tới 37-39 độ C, riêng vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có nơi tới 40 độ C và thậm chí còn cao hơn.

Tại Bắc Bộ, hôm nay 4.7 nắng nóng mới xuất hiện và sẽ kéo dài 4-5 ngày, ngoại trừ vùng đông bắc không quá nóng còn tất cả các khu vực khác đều có nắng nóng vừa và mạnh, nhiệt độ cao nhất sẽ lên tới 36-38 độ C, một số nơi cao hơn. Đây là đợt nắng nóng gay gắt thứ 3 trong mùa hè năm nay. Theo Quang Duẩn (TNO)