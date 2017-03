Miền Trung: Đưa hàng ngàn hành khách ra khỏi vùng lũ

• Mưa lớn chưa từng có. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết trong 24 giờ qua tại Quảng Bình mưa lên tới 747 mm. Đây là đợt mưa lớn chưa từng có trong vòng 20 năm qua tại tỉnh này. • Ngành giao thông ứng cứu lũ. Hai Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và Nguyễn Ngọc Đông đã vào miền Trung nhằm phối hợp với lãnh đạo các địa phương thị sát các điểm bị ngập lụt, đình trệ giao thông. Phía Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan ban ngành liên quan phối hợp tham gia cứu hộ, cứu nạn; tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục hậu quả. • Đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngập sâu. Huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) là một trong hai điểm lũ ngập nặng nhất của tỉnh Quảng Bình. Theo ghi nhận của PV, hiện lũ bủa vây, chia cắt nhiều vùng của huyện, người dân phải di chuyển bằng thuyền, bobo.Tại thị xã Ba Đồn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, có nơi lên đến hơn 1 m. Dọc QL1, cơ quan chức năng phải dời dải phân cách để thoát lũ. • QL1 ách tắc, xe ùn ứ. Từ rạng sáng 13-10 đến nay, các tuyến đường tránh QL1A có hàng trăm chiếc xe xếp hàng dài nằm chờ. Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Quảng Bình ngập sâu trên 5 m, dự kiến trong vòng bảy ngày mới có thể thông xe. • Gia súc chết do ngập nhanh. Do không kịp trở tay với lũ, nhiều người dân ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đành phải cột, kéo đầu gia súc lên khỏi mặt nước để khỏi ngạt. Ở Nghệ An, nhiều gia súc bị chết do nước ngập nhanh, không kịp di tản. Trong khi đó, từng đàn cá theo dòng nước ngập bơi vào nhà dân. • Gần 40 tàu cá đứt neo. Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình, tại cửa Ròn (Quảng Trạch) có gần 40 tàu cá bị đứt neo, trôi ra mắc kẹt tại cửa biển, một số tàu bị chìm. Người dân đang phải chờ lực lượng cứu tàu vào. • Chủ quan nên kẹt lũ. Do chủ quan, một số hộ dân ở chòi cá của thôn Thuận Hòa (xã Quảng Trường) và một số hộ ở xã Quảng Thanh (Quảng Trạch, Quảng Bình) ở lại các chòi canh cá bị mắc kẹt và kêu cứu. Ngày 15-10, lực lượng chức năng đã đến ứng cứu kịp thời, đưa họ về nơi an toàn. • Bị chia cắt hoàn toàn. Xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) có 2.667 căn nhà bị ngập, trong đó có hơn 600 căn nhà dân bị ngập hoàn toàn, nơi thấp nhất là 0,5 m, nơi cao nhất là 4 m. Hiện nay xã vẫn đang bị chia cắt hoàn toàn.