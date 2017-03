Miền Trung lại oằn mình chống đỡ mưa lớn giữa tuần tới

Trước tình hình mưa lũ tại miền Trung, đặc biệt là hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình trong những ngày vừa qua, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết trong 24 giờ đã qua tại Quảng Bình mưa lên tới 747 mm. Đây là đợt mưa lớn chưa từng có trong vòng 20 năm qua tại tỉnh này.

Lý giải về điều này, ông Hải cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa rất to. Cụ thể, lượng mưa đo được từ đêm 13 đến ngày 14-10, lượng mưa đo được tại Đồng Hới (Quảng Bình) là 747 mm. Riêng từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 14-10 tại Quảng Bình lượng mưa đo được là 500 mm. Theo ông Hải, điều này chưa từng được ghi nhận ở Quảng Bình. Vào năm 1995 lượng mưa đổ xuống mức Quảng Bình chỉ đạt khoảng 550 mm.



Mưa lũ lịch sử chưa từng có ở Quảng Bình trong vòng 20 năm qua. Ảnh: TÁO HOÀNG

Theo ông Hải, về việc xảy ra mưa lớn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương trong nhiều bản tin gần đây đã khuyến cáo, thông báo đến người dân chủ động, phòng chống, bảo vệ người tài sản nhằm thiệt hại đến mức thấp nhất do mưa lũ gây ra.

Trong khi đó tại Hà Tĩnh cũng xảy ra tình trạng mưa lớn tương đương với trận lũ lịch sử năm 2010. Một trong các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mưa lũ lớn tại hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh là dải hội tụ nhiệt đới, hoặc áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, cùng không khí lạnh kết hợp với bão gây mưa diện rộng cho các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Nghệ An.

Ông Hải cũng cho hay bão Sarika có sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16-17 đang tiến vào biển Đông. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 280 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16-17.



Bão Sarika có sức gió lên đến cấp 17 đã tiến sát vào biển Đông. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km. Đến 13 giờ ngày 16-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14-15. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): Phía bắc vĩ tuyến 150N và phía đông kinh tuyến 1160E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 17-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15-16.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

“Bão Sarika là cơn bão rất mạnh, cường độ hiện cấp 12-13, giật 15-16, cấp 17. Nhiều khả năng bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta vào giữa tuần tới, có thể lặp lại đợt mưa lũ lớn cho các tỉnh miền Trung, thậm chí còn gây mưa trái mùa ở đồng bằng Bắc Bộ”, ông Hải khẳng định.