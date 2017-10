Miền Trung lũ lụt diện rộng, thủy điện ngưng xả lũ

Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy Lang Chánh, Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 1845 tối 10-10, chiếc ô tô của Đồn Biên phòng Yên Khương khi đi qua tràn suối Bôn, xã Yên Khương đã bị nước lũ cuốn trôi. Trên xe lúc này có chính trị viên Cao Đăng Cường, Đồn Biên phòng Yên Khương và Nguyễn Thành Chủng, Đội trưởng Đội tổng hợp Đồn Biên phòng Yên Khương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Lang Chánh đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân đội, cán bộ xã Yên Khương phối hợp với Đồn Biên phòng Yên Khương và nhân dân trên địa bàn tập trung tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do nước lũ rất lớn, trời lại đang mưa to và đêm tối, nên đến 22h30, vẫn chưa tìm thấy túng tích của hai cán bộ Đồn Biên phòng nêu trên cùng chiếc ô tô gặp nạn.