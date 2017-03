Miền Trung mưa giông đến 15-10

Trọng tâm mưa tập trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với lượng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Từ ngày 13-10, vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An. Tình hình mưa lớn ở miền Trung còn diễn biến phức tạp.

Ngày 12-10, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông.

N.BẰNG