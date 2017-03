Miền Trung - Mưa lớn xảy ra trên diện rộng

Nhờ vậy, tình trạng khô hạn trên địa bàn đã được giải quyết triệt để. Các sông suối, ao hồ đã được cung cấp một lượng nước đáng kể. Các hồ chứa lớn ở miền Trung lượng nước được bổ sung đáng kể, không còn tình trạng nằm dưới mực nước chết.

Tại Đà Nẵng, trận mưa kéo dài từ sáng cho đến tối đã gây ngập một số tuyến đường của TP. Nghiêm trọng nhất là tại tuyến đường Hàm Nghi, Văn Cao, Đỗ Quang, Nguyễn Văn Linh, mưa lớn đã gây ngập sâu khiến giao thông trên tuyến bị tê liệt. Vào thời điểm xảy ra ngập là thời điểm tan tầm buổi trưa và đầu giờ làm việc buổi chiều nên có đến hàng trăm xe máy, mô tô và ô tô bị chết máy do nước ngập sâu. Khu dân cư bờ hồ Vĩnh Trung và dọc đường Nguyễn Văn Linh cũng bị nước tràn vào nhà.

Sáng 26-7, 6 tàu cá của ngư dân TP Quy Nhơn (Bình Định) gồm BD 10057TS (của ông Nguyễn Tấn Long), BD 01068 TS (của ông Võ Ngọc Thành), BD 01862TS (của ông Nguyễn Xuân Ngọc), BD 01884TS (của ông Nguyễn Văn Buồm, cùng ở Nhơn Lý), BD 01313TS (của ông Nguyễn Văn Bình, ở Nhơn Châu) và BD 01738TS (của ông Nguyễn Văn Mẫn, ở P.Ghềnh Ráng) đã bị sóng lớn đánh chìm. Hầu hết các tàu bị nạn đều nằm tại nơi trú ẩn thường ngày nhưng lại bị va đập lẫn nhau hoặc va vào ghềnh đá.

Thông tin ban đầu cho biết, không có thương vong về người, thiệt hại về tài sản hơn 400 triệu đồng. Trưa cùng ngày, tàu BĐ 10389TS, do ông Nguyễn Văn Mười (ở thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) làm thuyền trưởng, hành nghề đánh cá tại vùng biển Quy Nhơn đang trên đường vào đất liền thì bị chết máy, tàu bị sóng đánh dạt ra xa. Khi gặp nạn, trên tàu BĐ 10389TS có 4 ngư dân. Nhận được tin báo, tàu cứu hộ cứu nạn BP 32-06-01 của Hải đội 2 (Biên phòng Bình Định) đã kịp thời ứng cứu đưa vào bờ an toàn. Nguyên nhân của các vụ chìm tàu là do tác động của áp thấp gây ra sóng to, gió lớn bất thường nên ngư dân không kịp trở tay.

Theo N.HÙNG - N.KHÔI - H.TRỌNG (SGGP)