Miền Trung sắp có 10 m2/hộ nhà tránh lũ

Một số hình thức chống lũ khác của Bộ Xây dựng

Làm bè nổi: Mỗi gia đình có một bè nổi làm bằng thùng phuy hoặc các loại phao nổi, sàn làm bằng vật liệu tại địa phương như gỗ, tre, luồng… có dây buộc kết nối với các cột bê tông hoặc cốt thép chắc chắn. Khi có lũ, nước nổi đến đâu, bè nổi theo đến đấy. Bè có lan can an toàn, có che phủ để tránh mưa gió. Khi lũ quá lớn, nhà không đảm bảo an toàn, người dân có thể lên đó sinh sống tạm thời. Bè nổi là nơi cất giữ các tài sản và các loại vật nuôi của người dân.

Làm gác lửng trong nhà: Trong thời gian bị ngập lũ, người dân có thể lên gác lửng ở để tránh nguy hiểm. Gác lửng làm nơi ở, đồng thời là nơi cất giữ tài sản, tư liệu sản xuất của người dân.