Miền Trung thoát khỏi nắng nóng, miền Nam cảnh báo tố lốc

Các tỉnh miền Bắc mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung nhiều hơn ở các tỉnh Tây Bắc và vùng núi của Đông Bắc Bộ, nền nhiệt ở mức vừa phải 30-33 độ C.Rãnh mây dông tiếp tục hoạt động, di chuyển xuống phía nam vắt qua Bắc Trung Bộ nên khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa rải rác trong ngày với mức nhiệt 32-33 độ C. Quảng Bình đến Bình Thuận trời có nắng nhưng mức độ bớt gắt hơn với mức nhiệt phổ biến 33-35 độ C.Xuống phía Nam, ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với gió Tây Nam hoạt động mạnh dần nên khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa diện rộng, có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong ngày, Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh mưa rải rác vào chiều tối. Dự báo sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to kèm theo dông lốc và gió giật mạnh. Mực nước trên các sông chính tăng nhanh và có khả năng xuất hiện lũ.Người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi các tỉnh khu vực Bắc Tây Nguyên.Trong ngày cả hai khu vực đều có nắng nhẹ đan xen với những khoảng nhiều mây.Nhiệt độ đều giảm nhẹ, ở Tây Nguyên là 29- 31 độ C, còn ở Nam Bộ là 30-33 độ C.Trên biển, thời tiết ở các huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rải rác, riêng ở Hoàng Sa còn kèm nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.