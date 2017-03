Miền Trung-Tây Nguyên: Lũ gây sạt lở nặng

Lại động đất gây rung lắc nhà cửa ở Quảng Nam Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, bắt đầu từ chiều qua, tại vùng Trà My, tỉnh Quảng Nam đã liên tục có gió mạnh và mưa lớn. Sau khi có mưa, tại đây lại xảy ra động đất với ít nhất ba cơn dư chấn, rung chuyển mặt đất. Trận dư chấn mạnh nhất xảy ra vào lúc 2 giờ 17 phút ngày 7-10, kéo dài khoảng 7 giây, gây rung lắc nhà cửa. Tại thủy điện Sông Tranh 2, mưa lớn đã khiến lượng nước lũ đổ về lòng hồ tăng đột biến. Công ty Thủy điện Sông Tranh đã huy động phát tối đa công suất hai tổ máy để giảm lưu lượng nước tích ở lòng hồ. Tuy lượng mưa đã suy giảm nhưng mưa liên tục theo từng đợt với lượng mưa vẫn còn khá lớn khiến lưu lượng nước về hồ duy trì ở mức bình quân khoảng 460 m3/giây, gấp đôi so với lượng nước thoát tối đa khi phát hai tổ máy (230 m3/giây). Do vậy, dự kiến đêm nay, lượng nước tích ở lòng hồ sẽ khó giảm xuống mực nước chết trở lại.