Minh oan cho đồng phạm giả

Chiều 4-6, trong vụ giết hai vợ chồng già ở Hàm Thuận Nam để cướp tài sản, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Trần Văn Bơ án tử hình về tội giết người, bốn năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Nóng vội quy kết đồng phạm

Không chỉ từng gây xôn xao dư luận, vụ án này còn làm nhiều người chú ý ở chỗ do nóng lòng phá án, trước đây cơ quan tố tụng địa phương đã phạm sai lầm khi quy kết một người vô tội là đồng phạm giết người, cướp tài sản với Bơ rồi truy tố ra tòa.

Cụ thể, đêm 23-11-2008, tại xã Tân Thuận (Hàm Thuận Nam), vợ chồng ông Bùi Văn Mãi (82 tuổi) bị giết dã man bằng 34 vết chém. Hung thủ còn lục tủ lấy đi một chiếc bóp trong có 400.000 đồng. Ngày 13-12-2008, Công an tỉnh Bình Thuận đã triệu tập Bơ đến làm việc. Bơ thú nhận mình là thủ phạm. Hôm sau, Bơ khai có thêm Trần Bá Thạo cùng tham gia. Ngay sau đó, Bơ và Thạo bị bắt tạm giam, bị khởi tố, truy tố về hai tội giết người, cướp tài sản.

Ở phiên sơ thẩm lần đầu (tháng 6-2009), Bơ khai lại là chỉ có một mình mình phạm tội, Thạo cũng kêu oan và có chứng cứ ngoại phạm vững chắc nên TAND tỉnh đã phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau đó, không chứng minh được Thạo phạm tội, ngày 26-3-2010, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Thạo từ hai tội giết người, cướp tài sản sang tội khai báo gian dối. Ngày 16-4, VKS tỉnh đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với Thạo về tội khai báo gian dối, trả tự do cho anh sau hơn 15 tháng tạm giam.

Bị cáo Trần Văn Bơ tại phiên xử.

Khẳng định sự vô tội

Tại phiên sơ thẩm lần hai này, dù đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng Thạo lại là nhân vật được cơ quan tố tụng chú ý nhất.

Tòa thắc mắc vì sao Thạo không tham gia gây án nhưng lúc đầu lại nhận tội và tự vẽ sơ đồ hiện trường nhà nạn nhân chính xác đến từng chi tiết. Thạo cho biết bị bức cung nên nhận tội bừa trong lần khai đầu tiên, các lần sau anh đều một mực kêu oan. Riêng việc vẽ sơ đồ hiện trường, Thạo nói mình chưa vào nhà nạn nhân lần nào, thỉnh thoảng đi ngang qua nên chỉ vẽ được chu vi bên ngoài, còn các vật dụng trong nhà là do điều tra viên mớm cung, hướng dẫn cho vẽ.

Theo cáo trạng, khi cơ quan điều tra xác minh vụ việc thì Thạo suy nghĩ rằng có thể em ruột đã cùng Bơ giết vợ chồng nạn nhân để cướp tài sản. Với ý thức nhận thay tội cho em, Thạo đã nhận cùng Bơ thực hiện vụ án. Từ đó, VKS tỉnh Bình Thuận cho rằng khởi tố Thạo về tội khai báo gian dối là phù hợp.

Khi tòa đề cập chuyện này, Thạo phản ứng rằng mình không hề có suy nghĩ hoặc có lời khai như trên mà chỉ nhận tội do bị bức cung. Anh khẳng định nội dung trên của VKS là không đúng, anh không chấp nhận. Tòa truy tại sao thấy nội dung không đúng lại ký tên vào quyết định đình chỉ bị can về tội khai báo gian dối của VKS, Thạo nói lúc đó anh quá vui mừng bởi được minh oan nên ký vào để được tự do.

Trước cả trăm người dự khán, Thạo khảng khái: “Nếu cơ quan điều tra chứng minh được tôi phạm tội, tôi xin chịu mức án cao nhất”. Trong giờ nghị án, anh cho biết sẽ về bàn bạc với gia đình để làm đơn yêu cầu các cơ quan tố tụng ở Bình Thuận bồi thường oan.

Bị cáo xin nhận án tử

Trước tòa, bị cáo Bơ khá thành khẩn khai nhận tội trạng. Bơ cho biết mình thực hiện tội ác nhằm kiếm tiền đi thăm người yêu đang ở Bà Rịa-Vũng Tàu, người đã có thai với bị cáo.

Tòa tập trung xét hỏi việc vì sao chỉ một mình Bơ gây án mà lại mang đến hai khẩu trang để bịt mặt, Bơ kể lại do lúc đó quá vội nên hai khẩu trang treo cùng một móc dính vào nhau, Bơ lấy đi luôn mà không biết. Cạnh đó, Bơ cũng khẳng định lại là chỉ một mình phạm tội. Ban đầu, do quá sợ hãi nên Bơ khai có Thạo cùng tham gia nhằm giảm nhẹ tội. Tuy nhiên, khi vào trại giam, ân hận vì lời vu oan của mình sẽ khiến cho Thạo bị tù tội, thậm chí có thể bị tử hình nên Bơ quyết định nói ra sự thật.

Nói lời sau cùng, bị cáo xin gia đình nạn nhân tha thứ và xin nhận mức án tử hình. Khi tòa vào nghị án, được phép ngồi xuống ghế, Bơ liên tục quay mặt về hướng mẹ mình đang ngồi. Mẹ của Bơ khóc ngất, chỉ xin được nắm bàn tay con lần cuối vì bà hiểu tội ác của con trai mình là không thể dung thứ.

PHƯƠNG NAM