Mở 99 điểm băng ngang quốc lộ 1

Cục Quản lý đường bộ 3 cũng từ chối mở 28 vị trí theo các đề nghị của một số địa phương do không đảm bảo an toàn giao thông. “Tuy vậy, chúng tôi xác định việc đặt dải phân cách giữa tại một số điểm chưa hợp lý, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nên ngoài việc mở 47 điểm trên thì bổ sung 52 điểm khác. Việc này nhằm giúp người dân thuận tiện trong việc đi lại nhưng vẫn đảm bảo an toàn giao thông” - ông Trần Hưng Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 3, cho biết.

Như vậy, trên khoảng 600 km của tuyến quốc lộ từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, cơ quan chức năng mở gần 100 điểm để băng ngang quốc lộ. Trước đó, người dân và chính quyền địa phương các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... đề nghị mở lối băng ngang.