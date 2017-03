Mở cửa hầm Thủ Thiêm đón người dân tham quan

Ngày 29-10, đoàn công tác của Thành ủy, UBND TP.HCM, các sở, ngành đã thị sát thực địa và kiểm tra tình hình chuẩn bị cho lễ thông xe hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến đại lộ Đông Tây dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20-11.

Khắc phục toàn diện các khiếm khuyết

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Đô thị TP.HCM (chủ đầu tư dự án đại lộ Đông Tây), khẳng định các vị trí thấm ở hầm vượt sông Sài Gòn ở những vị trí đã được xử lý thì không xuất hiện nữa. Trước ngày 31-10 sẽ hoàn thành việc sửa chữa hiện tượng thấm hầm dẫn và hầm dìm. Nhà thầu đã khắc phục xong hiện tượng lún dầm dẫn chữ U. Trong ba tháng qua, hiện tượng lún đã dừng nhưng hiện vẫn tiếp tục quan trắc theo hướng dẫn của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (gọi tắt là Hội đồng nghiệm thu).

“Hiện không xuất hiện tình trạng thấm tại các vị trí trong khu vực hầm dẫn và tại các đốt hầm dìm đã được xử lý. Chủ đầu tư sẽ quan trắc tình trạng thấm và yêu cầu nhà thầu, tư vấn trình quy trình bảo trì kết cấu đường hầm, quy trình quan trắc, kiểm tra, xử lý các vết thấm; đồng thời sẽ xử phạt nhà thầu theo điều kiện hợp đồng” - ông Phúc nói.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trực tiếp kiểm tra hầm Thủ Thiêm. Ảnh: MINH PHONG

Cũng theo ông Phúc, đối với tình trạng lún tại một số vị trí trên tuyến đường mới Thủ Thiêm, hiện nhà thầu đang thi công, hoàn thiện mặt đường đến độ cao đã được chủ đầu tư phê duyệt theo hướng dẫn của Hội đồng nghiệm thu và sẽ hoàn thành trước ngày 10-11. Việc quan trắc lún và bù lún sẽ được thực hiện trong suốt một năm bảo hành và thời gian sau đó. Ngoài ra, tình trạng trồi nhựa trên đầu cầu Khánh Hội và khu vực giao lộ Lương Định Của sẽ được khắc phục tạm, đảm bảo êm thuận trước ngày 20-11 để phục vụ cho việc thông xe. Còn việc khắc phục triệt để thì sẽ hoàn thành vào đầu năm 2012 sau khi hoàn tất các thí nghiệm, xác định nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể.

Bảo đảm an toàn cho người giao thông

Theo ông Phúc, bộ trưởng Bộ Xây dựng và Hội đồng nghiệm thu vừa kiểm tra, đánh giá các hạng mục công trình dự án đại lộ Đông Tây và kết luận cho phép thông xe hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn cùng toàn tuyến đại lộ Đông Tây vào ngày 20-11. “Tóm lại, công trình đã đạt yêu cầu cho việc thông xe. Tuy nhiên, sắp tới Hội đồng nghiệm thu sẽ kiểm tra lần cuối trước khi tổ chức thông xe toàn tuyến” - ông cho biết.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh vấn đề quan tâm hàng đầu hiện nay đối với hầm Thủ Thiêm là chất lượng công trình. Khi đưa vào sử dụng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối và việc phân luồng giao thông phải được tổ chức hợp lý để đảm bảo thông suốt, không bị ách tắc kể cả khi có sự cố trong hầm. Ông cũng yêu cầu kích cỡ, cách bố trí biển báo giao thông cũng như cảnh quan trên đường mới vào hầm Thủ Thiêm phải đạt chuẩn quốc tế để cùng với đại lộ Võ Văn Kiệt, hầm Thủ Thiêm sẽ trở thành công trình giao thông mang tính tượng trưng cho sự văn minh, hiện đại của TP.

Theo kế hoạch, sau lễ thông xe, đường hầm Thủ Thiêm và tuyến đường mới Thủ Thiêm sẽ chính thức được đưa vào sử dụng, phục vụ người dân từ 8 giờ sáng 21-11. Ông Lê Thanh Hải yêu cầu UBND TP, Sở GTVT tổ chức cho người dân, đặc biệt là người dân phải di dời do ảnh hưởng của công trình hầm dìm Thủ Thiêm, đi bộ qua hầm để tham quan. Ông cũng yêu cầu Công an TP đảm bảo an ninh, an toàn khi người dân tham quan công trình hiện đại này.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP, cho hay sẽ thực hiện chỉ đạo này để người dân được tận mắt nhìn thấy tầm vóc quan trọng của công trình.

Sẽ đóng hầm khi có sự cố Hầm Thủ Thiêm là hạng mục quan trọng nhất trong dự án xây dựng đại lộ Đông Tây. Đường hầm vượt sông dài 1.490 m, trong đó phần hầm dìm vượt sông Sài Gòn dài 370 m (nằm dưới đáy sông cách mặt nước 24-27 m) có sáu làn xe và lối thoát hiểm hai bên. Theo ông Lê Toàn, Phó Giám đốc Sở GTVT, trong trường hợp có sự cố xảy ra trong hầm thì bộ phận xử lý thông tin của trung tâm quản lý, khai thác hầm Thủ Thiêm sẽ lập tức thông báo đóng hai đầu hầm, không cho xe vào. Ngoài ra, sẽ thông báo phân luồng từ xa ở hai đầu phía đường Võ Văn Kiệt và đường mới Thủ Thiêm để người dân biết và lựa chọn hướng đi phù hợp.

